Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado na tarde deste sábado (24) na RSC-472, entre Três Passos e Tenente Portela.

A colisão envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e uma Fiat Strada, na região conhecida como Serrinha do Paredão, em Linha Turvo.

Em razão do acidente, o trânsito está fluindo em meia pista no trecho, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelo local.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre as causas do acidente ou sobre a existência de feridos.

A orientação é para que os condutores reduzam a velocidade e redobrem os cuidados ao passar pelo trecho.