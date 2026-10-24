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Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela

A colisão envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e uma Fiat Strada

24/10/2026 às 15h04
Por: Redação
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Acidente deixa trânsito em meia pista na RSC-472 entre Três Passos e Tenente Portela
Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado na tarde deste sábado (24) na RSC-472, entre Três Passos e Tenente Portela.
A colisão envolveu uma caminhonete Toyota Hilux e uma Fiat Strada, na região conhecida como Serrinha do Paredão, em Linha Turvo.
Em razão do acidente, o trânsito está fluindo em meia pista no trecho, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelo local.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre as causas do acidente ou sobre a existência de feridos.
A orientação é para que os condutores reduzam a velocidade e redobrem os cuidados ao passar pelo trecho.
 
 
Fonte/Redação: MB Notícias
Foto: Reprodução
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