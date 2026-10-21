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Motociclista de 36 anos morre após colidir contra poste na ERS-317, em Coronel Bicaco

Homem conduzia uma motocicleta Honda CG 150

21/10/2026 às 10h21
Por: Redação
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Um motociclista de 36 anos, identificado como Tiago dos Santos Saldanha, morreu em um acidente de trânsito registrado por volta das 23h40min de terça-feira (20), na ERS-317, no Bairro Faxinal, em Coronel Bicaco.

De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o homem conduzia uma motocicleta Honda CG 150, de cor vermelha e placas de Coronel Bicaco, quando perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste de concreto localizado às margens da rodovia, nas proximidades do km 46.

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No momento do acidente, a motocicleta trafegava no sentido da BR-468. Com a força do impacto, o condutor sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local.

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O corpo deverá ser encaminhado nesta quarta-feira (21) para exame de necropsia em Palmeira das Missões. Posteriormente, o velório está previsto para ocorrer na localidade de galpões, no interior de Coronel Bicaco, onde Tiago residia.

As circunstâncias que levaram à perda de controle da motocicleta ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Fonte: Jornalismo Rádio Alto Uruguai

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