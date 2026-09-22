DetranRS passa a permitir pagamento parcelado de débitos veiculares e multas por cartão de crédito

A partir desta terça-feira (22/9), é possível pagar débitos de IPVA, taxas de veículos e multas de trânsito vencidas por meio de cartão de crédito, inclusive de forma parcelada. A nova funcionalidade implementada pelo DetranRS resulta da integração entre a Central de Serviços da autarquia e a plataforma de pagamentos do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), que possibilita o pagamento na modalidade de crédito parcelado, com juros de mercado.

Como funciona

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O serviço é realizado pela Central de Serviços do DetranRS.

O cidadão poderá pagar o valor devido com cartão de crédito e escolher o número de parcelas, em até 12 vezes, de forma semelhante a uma compra parcelada em qualquer loja online, com taxas de juros definidas pela empresa parceira.

Ao ser direcionado para a tela de pagamento, o valor já estará informado, e o usuário deverá preencher os dados do cartão.

Em breve, também será disponibilizada a possibilidade de pagar infrações que ainda não estejam vencidas, também com cartão de crédito.

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Segurança reforçada

A Central de Serviços do DetranRS é um sistema seguro, que identifica o usuário por meio da conta Gov.br. Para evitar pagamentos indevidos, o sistema conta com validações rigorosas de identidade, como verificação biométrica, para confirmar que quem realiza o pagamento é o verdadeiro titular do cartão.

O sistema também realiza consultas a diversas bases de dados (como da CNH do Brasil e bases bancárias) para verificar a autenticidade do pagador.