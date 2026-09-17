Quinta, 17 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
16°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,12
Euro
R$ 5,88
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Internacional Sociedade pode se inscrever para integrar delegação do Brasil na COP31
Política Justiça Eleitoral rejeita cerca de 1,2 mil registros de candidatura
Justiça STJ suspende processos sobre aluguel de curta temporada em condomínios
Obituário Tenente Portela - Nota de Falecimento
Economia Ambiente de informação deve piorar no mundo, alertam especialistas
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Obituário Obituário

Tenente Portela - Nota de Falecimento

Informações da Funerária Engler

17/09/2026 às 19h00
Por: Redação
Compartilhe:
Tenente Portela - Nota de Falecimento

Faleceu nesta quinta-feira, 17 de setembro de 2026, aos 64 anos, Juares Garcia da Rosa, popularmente conhecido como Ventania.

Segundo as informações, o falecimento ocorreu às 15h30min no Hospital Santo Antônio.  

Continua após a publicidade
Anúncio

O corpo está sendo velado no Salão Católico do Bairro Operário. O sepultamento acontecerá amanhã, às 10h00, no Cemitério Municipal de Tenente Portela.

Continua após a publicidade
Anúncio

Aos familiares e amigos, expressamos nossos sentimentos de pesar e solidariedade neste momento de dor e despedida.

As informações são da Funerária Engler.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
OBITUÁRIO Tenente Portela - Nota de Falecimento OBITUÁRIO Derrubadas/Desimigrados - Nota de Falecimento OBITUÁRIO Derrubadas - Nota de falecimento
OBITUÁRIO Gracindo Jr., ator e diretor que participou da inauguração da TV Globo, morre no Rio aos 83 anos OBITUÁRIO Tenente Portela - Nota de falecimento
Tenente Portela, RS Atualizado às 21h15 - Fonte: ClimaTempo
16°
Tempo nublado

Mín. Máx. 24°

Sex 22°C 12°C
Sáb 17°C 16°C
Dom 27°C 16°C
Seg 26°C 18°C
Ter 21°C 17°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Há 3 dias Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Há 3 dias Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 3 horas Tenente Portela - Nota de Falecimento
Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Há 7 dias Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados