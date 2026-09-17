Tenente Portela - Nota de Falecimento

Faleceu nesta quinta-feira, 17 de setembro de 2026, aos 64 anos, Juares Garcia da Rosa, popularmente conhecido como Ventania.

Segundo as informações, o falecimento ocorreu às 15h30min no Hospital Santo Antônio.

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O corpo está sendo velado no Salão Católico do Bairro Operário. O sepultamento acontecerá amanhã, às 10h00, no Cemitério Municipal de Tenente Portela.

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Aos familiares e amigos, expressamos nossos sentimentos de pesar e solidariedade neste momento de dor e despedida.





As informações são da Funerária Engler.