Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira

Uma forte instabilidade atingiu Três Passos e municípios da região na noite desta quinta-feira (10), provocando a ocorrência de granizo em diferentes pontos do Noroeste Gaúcho.

Além de Três Passos, há relatos de granizo em Esperança do Sul, Tiradentes do Sul, Derrubadas, Redentora, Miraguaí, Coronel Bicaco, entre outros municípios da região.

A ocorrência confirma a previsão dos órgãos de meteorologia e o alerta emitido pela Defesa Civil, que apontava condição de grande perigo, com possibilidade de tempestades severas, granizo de grande porte e ventos fortes.

Até o momento, não há informações oficiais sobre danos materiais ou pessoas feridas em decorrência do temporal na região.

O alerta de grande perigo segue vigente ao longo da madrugada e manhã desta sexta-feira (11) para áreas do Noroeste do Rio Grande do Sul. A população deve permanecer atenta às atualizações dos órgãos oficiais e evitar permanecer em áreas de risco durante a ocorrência de temporais.

Em caso de emergência, os telefones são 190, da Brigada Militar, e 193, do Corpo de Bombeiros.