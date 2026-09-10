Confira como foi a quinta-feira (10) dos candidatos a presidente

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta quinta-feira (10) incluiu entrevistas a rádios e podcasts, sabatinas, palestras e panfletagem.

>> Veja como foi o dia dos presidenciáveis:

Hertz Dias (PSTU)

O candidato Hertz Dias participou de panfletagem no restaurante da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no Recife.

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Ele defendeu mais investimentos para universidades públicas e o fim da restrição ao aporte de recursos previsto no arcabouço fiscal.

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"Não existe projeto de desenvolvimento para o Brasil sem investimento pesado em educação, ciência e tecnologia. As universidades públicas são responsáveis por grande parte da pesquisa produzida no país, mas seguem sofrendo com falta de recursos, infraestrutura precária, redução de bolsas e dificuldades para garantir a permanência estudantil", disse.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva não teve agenda pública de campanha.

Renan Santos (Missão)

O candidato Renan Santos participou do evento Diálogo com Presidenciáveis na Câmara Americana de Comércio (Amcham Brasil), em São Paulo.

Romeu Zema (Novo)

O candidato Romeu Zema cumpriu agenda de campanha no Ceará. Ele participou de entrevista para a rádio O Povo CBN , em Juazeiro do Norte (CE).

Zema visitou o Santuário do Padre Cícero, também em Juazeiro do Norte, e o projeto Ecos da Esperança, em Crato (CE).

O candidato almoçou no Instituto Primeira Infância, em Fortaleza, e visitou o Mercado Central da cidade onde conversou com eleitores.

Ronaldo Caiado (PSD)

O candidato Ronaldo Caiado cancelou os compromissos de campanha. Ele foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratar uma faringite aguda.

O candidato iria visitar a cidade de Vinhedo, no interior paulista e, à noite, participaria de sabatina em um canal no Youtube.

Rui Costa Pimenta (PCO)

O candidato Rui Costa Pimenta participou de uma live sobre análise internacional, na qual alertou para o avanço da extrema-direita na Alemanha, a crise em Cuba e criticou a atuação dos Estados Unidos na Venezuela.

Samara Martins (UP)

A candidata Samara Martins não teve agenda pública de campanha.

Wilson Grassi (Democrata)

O candidato Wilson Grassi teve reunião com a equipe de planejamento de campanha e, à noite, concedeu entrevista ao Kritikê Podcast.

Augusto Cury (Avante)

O candidato Augusto Cury participou de evento na sede da Genial Investimentos, na capital paulista, onde se reuniu com representantes e especialistas do mercado financeiro.

Ele defendeu gestão pública eficiente e equilíbrio das contas públicas.

“Um país que deseja crescer precisa transmitir confiança, segurança e previsibilidade. O setor produtivo precisa encontrar um ambiente em que seja possível investir, gerar empregos e planejar o futuro”.

Clariana Barão (DC)

A candidata Clariana Barão não teve eventos de campanha.

Edmilson Costa (PCB)

O candidato Edmilson Costa esteve em sabatina com a imprensa e com representantes dos trabalhadores de Santos (SP).

Ele reafirmou a necessidade de “mudanças profundas” na área social e trabalhista, como a redução da jornada de trabalho para 30 horas sem redução de salário e o fim da escala 6x1.

Edmilson Costa defendeu ainda a formalização para todos os trabalhadores das plataformas digitais e um piso salarial.

Flávio Bolsonaro (PL)

O candidato Flávio Bolsonaro cumpriu agenda de campanha em Roraima. Em Boa Vista, participou de uma motocarreata e de um comício na Praça do Centro Cívico.

Flávio Bolsonaro disse que, caso eleito, vai dar continuidade a projetos como o linhão de Tucuruí, que conectou Roraima com o sistema elétrico nacional.

“Agora, ao invés de ter muros que separem Roraima do Amazonas ou de outros países, nós vamos ter pontes, estradas e conectividade no estado de Roraima para que ele se desenvolva ainda mais”, disse.



A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

* Colaboraram Bruno de Freitas Moura (Rio de Janeiro), Luciano Nascimento (São Luís) e redação de São Paulo.