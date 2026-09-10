Segunda, 14 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,13
Euro
R$ 5,94
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Veja como foi o fim de semana dos candidatos a presidente
Geral Mega-Sena acumula para R$ 95 milhões; confira os números sorteados
Justiça PF está com celular de Vorcaro e afirma poder enviar dados a ministros
POLÍCIA CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 
Política Crise institucional prejudica debate eleitoral, avaliam entidades
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Política Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira

Candidatos têm entrevistas, atos de campanha e visitas

10/09/2026 às 10h22
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta quinta-feira (10) inclui entrevistas em rádios e podcasts, sabatinas, palestras e panfletagem. Também estão previstas motocarreata e comício, além de visitas a instituições, espaços públicos, projetos sociais e pontos turísticos.

Rui Costa Pimenta (PCO)
Concede entrevista ao podcast Bruno Aiub Show.

Continua após a publicidade
Anúncio

Wilson Grassi (Democrata)
Concede entrevista ao Kritikê Podcast.

Continua após a publicidade
Anúncio

Augusto Cury (Avante)
Visita a instituição Genial Investimentos, em São Paulo (SP).

Clariana Barão (DC)
Concede entrevista à rádio Metrópole FM de Cuiabá.

Edmilson Costa (PCB)
Em Santos (SP), participa de sabatina na Associação Comercial de Santos e Jornal A Tribuna. À tarde, concede entrevista ao Podcast Deixa em Off e faz palestra no Sindaport.

Flávio Bolsonaro (PL)
Participa de motocarreata em Boa Vista (RR), com percurso do aeroporto até a Praça Germano Sampaio. À tarde, participa de comício em trio elétrico.

Hertz Dias (PSTU)
Em Recife (PE), faz panfletagem no restaurante universitário da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Renan Santos (Missão)
Pela manhã, participa do evento Diálogo com Presidenciáveis, na Câmara Americana de Comércio, em São Paulo (SP).

Romeu Zema (Novo)
Pela manhã, concede entrevista na rádio O Povo CBN. Visita o Santuário do Padre Cícero em Juazeiro do Norte (CE) e o projeto Ecos da Esperança, em Crato (CE). Após almoço no Instituto Primeira Infância, em Fortaleza (CE), visita o Mercado Central da cidade.

Ronaldo Caiado (PSD)
Participa de sabatina à noite para o podcast Inteligência LTDA, em São Paulo (SP).

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Samara Martins (UP) não têm agenda pública de campanha nesta quinta-feira.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Veja como foi o fim de semana dos candidatos a presidente Política Crise institucional prejudica debate eleitoral, avaliam entidades Política Confira a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana (12 e 13)
Política Veja como foi a sexta-feira (11) dos candidatos a presidente Política Internado em SP, Ronaldo Caiado recebe diagnóstico de pneumonia Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (11)
Política Campanha convoca candidatos a defender o Cerrado nas eleições Política Confira como foi a quinta-feira (10) dos candidatos a presidente Política Caiado é internado em SP para tratar uma faringite aguda
Tenente Portela, RS Atualizado às 00h55 - Fonte: ClimaTempo
Tempo limpo

Mín. Máx. 18°

Ter 18°C 8°C
Qua 18°C 5°C
Qui 22°C 7°C
Sex 23°C 11°C
Sáb 17°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 6 dias Tenente Portela - Nota de Falecimento
PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Há 5 dias PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Veículo colide contra poste de energia em Tenente Portela
Há 7 dias Veículo colide contra poste de energia em Tenente Portela
Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Há 3 dias Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados