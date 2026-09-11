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Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (11)

Candidatos participam de sabatinas, atos e eventos nesta sexta

11/09/2026 às 09h45
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta sexta-feira (11) inclui sabatinas e entrevistas em veículos de comunicação, gravações para programas de televisão e participação em atos de campanha.

Também estão previstas visitas a empresas, bairros e eventos, além de motociata, panfletagem e roda de conversa sobre arte e cultura.

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Wilson Grassi (Democrata)
Apresenta palestra no evento Semana da Administração, na Universidade Anhanguera - Unidade Itaquera (SP).

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Augusto Cury (Avante)
Participa de sabatina do SBT em Osasco (SP) e grava participação no programa Domingo Espetacular, da Record, em São Paulo (SP).

Edmilson Costa (PCB)
Em Santos (SP), concede entrevistas ao podcast da Associação Nacional dos Trabalhadores Portuários (ANTP) e para a TV Band Litoral.

Flávio Bolsonaro (PL)
Em Manaus (AM), visita as instalações da fábrica da Honda e participa de motociata pelas ruas da cidade até o anfiteatro do complexo turístico da Ponta Negra.

Hertz Dias (PSTU)
Em Jaboatão dos Guararapes (PE), concede entrevista para a rádio Projeção FM e participa de panfletagem na feira do centro. À noite, participa de roda de conversa sobre arte e cultura no mezanino do edifício Ambassador, no bairro Boa Vista, em Recife.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Participa do ato Brasil pronto pra mais, no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre (RS).

Renan Santos (Missão)
Em São Paulo (SP), participa de sabatina do UOL e Folha de S.Paulo, concede entrevista para o programa Manhattan Connection e grava participação no programa Domingo Espetacular, da Record. À noite, visita a Bienal do Livro.

Romeu Zema (Novo)
Visita o bairro Vila Velha, em Fortaleza (CE).

O candidato Ronaldo Caiado (PSD) foi internado no Hospital Vila Nova Star , na capital paulista, na manhã dessa quinta-feira (10), para tomar medicação intravenosa. De acordo com informações passadas pela assessoria hoje, Caiado foi diagnosticado com pneumonia.

Os candidatos Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) não têm agenda pública de campanha.

A candidata Samara Martins (UP) não divulgou agenda de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

*Matéria alterada às 9h06 para atualizar informação sobre diagnóstico de Caiado.

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