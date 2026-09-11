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A pedido de Fachin, Mendonça retira parte de sigilo do caso Master

Fica em segredo apenas material que possa prejudicar diligências

11/09/2026 às 09h45
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Gustavo Moreno/STF
© Gustavo Moreno/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) , André Mendonça, retirou o sigilo de parte das investigações sobre o Banco Master , do qual é relator. Ele tomou a decisão após pedido de Edson Fachin, presidente da Corte.

Com isso, foi suprimido o sigilo de 15 procedimentos sobre o Master e fica agora em segredo apenas o material que possa prejudicar diligências e novos procedimentos.

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Assim, os processos são liberados para os demais magistrados, além de se tornarem públicos.

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A ordem de Fachin vem após a grave crise que tomou o STF com as decisões tomadas por Mendonça. Inicialmente ele revelou supostas trocas de mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Nesta semana, Mendonça afastou Andrei Rodrigues , diretor-geral da Polícia Federal e Leandro Almada, diretor de Inteligência Policial.

Na quarta-feira, o ministro Flávio Dino interveio e suspendeu as decisões de Mendonça, restituindo Rodrigues e Almada a seus cargos.

O presidente Edson Fachin decidiu anular tanto as ações de Dino quanto as de Mendonça e determinou para o dia 15 de setembro a análise pelo plenário do processo de Mendonça que envolve Moraes.

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