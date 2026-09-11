Segunda, 14 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,13
Euro
R$ 5,94
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Veja como foi o fim de semana dos candidatos a presidente
Geral Mega-Sena acumula para R$ 95 milhões; confira os números sorteados
Justiça PF está com celular de Vorcaro e afirma poder enviar dados a ministros
POLÍCIA CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 
Política Crise institucional prejudica debate eleitoral, avaliam entidades
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Justiça Justiça

Projeto pago com emenda de Mario Frias não teve execução comprovada

PF apura se recursos foram desviados para filme Dark Horse

11/09/2026 às 00h36
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Um projeto de R$ 1 milhão destinado pelo deputado federal Mario Frias (PL-SP) ao Instituto Conhecer Brasil (ICB) não foi executado conforme previsto, segundo informações reunidas pela Polícia Federal (PF) e que fundamentaram a Operação Make Up, deflagrada nesta quinta-feira (10) para investigar suspeitas de desvio de recursos públicos oriundos de emendas parlamentares. Autorizada por decisão judicial do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), a ação policial cumpriu 49 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro, Ceará e Distrito Federal.

Além de Frias, que foi alvo de busca e apreensão em sua residência e teve equipamentos eletrônicos apreendidos, a produtora Karina Gama, do filme Dark Horse, cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, também foi alvo dos mandados. Ela é presidente do ICB, entidade beneficiária de duas duas emendas do deputado que totalizavam R$ 2 milhões.

Continua após a publicidade
Anúncio

Segundo a decisão de Dino , cujo sigilo foi retirado pelo ministro do STF , um dos projetos financiados por essas emendas de Frias não foi devidamente executado. Trata-se da iniciativa Jovem Empreendedor, no valor de R$ 1 milhão, que previa capacitar 250 multiplicadores e atender 2.250 estudantes, na região de Pirassununga, interior de São Paulo, mas a Controladoria-Geral da União (CGU) constatou que essas metas não foram cumpridas. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) posteriormente rejeitou a prestação de contas por frustração do objeto pactuado.

Continua após a publicidade
Anúncio

A investigação também encontrou falhas na execução do projeto Lutando pela Vida, financiado por outra emenda de Mario Frias, também no valor de R$ 1 milhão. Embora a CGU tenha identificado indícios de realização de atividades esportivas, o órgão considerou insuficiente a comprovação da execução integral do projeto, que previa atender 500 beneficiários, além de apontar problemas na comprovação da entrega de materiais e da prestação de serviços pagos.

Cadeia de transferências

A investigação da PF identificou uma cadeia de transferências entre empresas ligadas ao instituto e a produtora do filme, mas não conclui, até o momento, que os valores transferidos à produtora tenham origem direta nas emendas. De acordo com a apuração, no início de 2025, um total de R$ 700 mil de recursos recebidos pelo ICB a partir dessas emendas de Frias foi repassado a empresas ligadas ao grupo de Heric Dias, um dos empresários alvos da operação desta quinta. Foram R$ 400 mil à Dinâmica Editora e R$ 300 mil ao Instituto Super Poder Educacional, no âmbito do projeto Jovem Empreendedor.

Posteriormente, no fim dde 2025, no contexto das filmagens de Dark Horse, outra empresa do mesmo grupo de Heric Dias, a NTT Brasil, transferiu R$ 750 mil à Go Up Entertainment, produtora do filme. A PF investiga se os recursos públicos circularam por essa cadeia até chegar à produção do filme.

Outras suspeitas

A investigação identificou uma transferência de R$ 645,4 mil feita por Mario Frias, com recursos de sua própria conta, à Go Up Entertainment durante o período de produção do filme. A PF questionou a compatibilidade dos repasses com os rendimentos declarados pelo deputado. O salário de parlamentar é de R$ 44.008,52 mensais.

Ao longo de novembro do ano passado, a Go Up movimentou cerca de R$ 19 milhões. Parte dessas despesas ocorreu durante as filmagens, com R$ 906,8 mil para o Hotel Unique, R$ 653,2 mil para alimentação, além de pagamentos a produtoras audiovisuais. As informações constam na decisão de 150 páginas que teve o sigilo levantado por Flávio Dino.

A investigação também analisou emendas que totalizam R$ 1,15 milhão destinadas pelos deputados Marcos Pollon (PL-MS) e Bia Kicis (PL-DF) à Academia Nacional de Cultura (ANC), outra entidade presidida por Karina Gama. Segundo a decisão, porém, as emendas não tiveram execução financeira.

Posição do deputado

Em vídeo postado nas redes sociais , o deputado Mario Frias se defendeu das acusações.

"A investigação é sobre uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões que eu destinei para contemplar um projeto esportivo e outro de letramento digital, para tirar crianças da rua, para ensinar crianças, jovens e adolescentes a se desenvolverem intelectualmente. Emenda pública, registrada, transparente, que qualquer um pode consultar no Portal da Transparência", afirmou.

O parlamentar se queixou de não ter tido acesso à investigação. "Como é que pode-se defender de alguma acusação sem ler? A gente descobre o que estão dizendo pelo jornal, no mesmo dia em que sua porta é arrombada", afirmou. Frias confirmou que os agentes apreenderam aparelhos de telefone e computador.

O deputado ainda disse que emenda não é recurso que passa pela mão do parlamentar e criticou a operação. "Ela [emenda] vai do Tesouro para o órgão executor, que aprova um plano de trabalho previamente e fiscaliza a prestação de contas. Se há alguma nota que a CGU quer ver, isso se resolve com documento, não com operação em ano de eleição. Cortina de fumaça", apontou. Ele não respondeu sobre a transferência de R$ 645 mil da própria conta para a produção do filme.

Na decisão que autorizou a Operação Make Up, o ministro Flávio Dino também proibiu Frias de deixar o país e de se comunicar com outros investigados no inquérito.

A reportagem não conseguiu obter a posição da produtora Karina Gama nem do empresário Heric Dias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Justiça PF está com celular de Vorcaro e afirma poder enviar dados a ministros Justiça Presidente do STF assume relatoria de processo sobre Moraes e Vorcaro Justiça Defesa de Flávio Bolsonaro tentou levar caso Dark Horse a Mendonça
Justiça Mendonça levanta sigilo de quase 40 processos no STF Justiça STF: Gilmar Mendes sugere adiar sessão sobre conduta de Moraes Justiça Andrei Rodrigues nega que PF tenha monitorado ministro André Mendonça
Justiça TRE-RJ indefere registro de Garotinho para candidato a governador Justiça PF: ex-chefe de supervisão do BC recebeu R$ 500 mil mensais de Vorcaro Justiça Mendonça incluiu Flávio Bolsonaro como investigado no caso Dark Horse
Tenente Portela, RS Atualizado às 00h55 - Fonte: ClimaTempo
Tempo limpo

Mín. Máx. 18°

Ter 18°C 8°C
Qua 18°C 5°C
Qui 22°C 7°C
Sex 23°C 11°C
Sáb 17°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 6 dias Tenente Portela - Nota de Falecimento
PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Há 5 dias PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Veículo colide contra poste de energia em Tenente Portela
Há 7 dias Veículo colide contra poste de energia em Tenente Portela
Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Há 3 dias Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados