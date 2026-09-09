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Veja como foi a quarta-feira (9) dos presidenciáveis

Candidatos participaram de atos de campanha e concederam entrevistas

09/09/2026 às 21h09
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Agência Brasil
© Agência Brasil

A agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (9) incluiu atos e comícios, panfletagem, encontros com representantes dos setores produtivo e imobiliário, visitas a instituições e participação em ato contra a violência de gênero.

>> Veja como foi o dia dos candidatos a presidente:

Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato Flávio Bolsonaro cumpriu agenda de campanha em Juiz de Fora (MG).

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Ele participou de uma motocarreata e de um comício.

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Hertz Dias (PSTU)
O candidato Hertz Dias visitou o Centro de Distribuição dos Correios da Vila Leopoldina, em São Paulo, e defendeu a manutenção da empresa como 100% estatal.

"Nossa proposta vai além de impedir a privatização. Defendemos os Correios sob controle dos trabalhadores, porque são eles que conhecem a realidade da empresa e garantem diariamente seu funcionamento”, declarou.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O candidato Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu agenda de campanha no Piauí.Em Teresina, Lula visitou o Centro Estadual de Tempo Integral (CETI) Professora Júlia Nunes Alves, no bairro Itararé, onde conheceu as dependências da unidade de ensino e iniciativas relacionadas à inteligência artificial, tecnologia e formação profissional.

Na sequência, Lula visitou as obras de revitalização e duplicação dos 13,5 quilômetros do VLT da capital piauiense, na Estação Boa Esperança.

Renan Santos (Missão)
Em São Paulo, o candidato Renan Santos participou de ato na Faculdade Getúlio Vargas (FGV).

Romeu Zema (Novo)
O candidato Romeu Zema apresentou, em Brasília, um documento direcionado aos cristãos, em que se posiciona contra o aborto em todas as situações e a legalização de drogas.

O documento também trata de temas como saúde, educação, segurança e bets. Para Zema, é preciso combater o vício nas apostas online.

Ronaldo Caiado (PSD)
O candidato Ronaldo Caiado concedeu entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, e à Rádio Massa FM.

Ele participou de um encontro, na capital paulista, com a Associação Brasileira de Incorporadoras (Abrainc) e visitou o Instituto Resgatando Vidas, que oferece atividades educacionais, culturais e esportivas para comunidades da periferia.

O candidato destacou a importância de organizações sociais que atendem demandas "onde o Estado não é capaz de suprir”.

Rui Costa Pimenta (PCO)
O candidato Rui Costa Pimenta não teve agenda pública de campanha.

Samara Martins (UP)
A candidata Samara Martins cumpriu agenda na cidade de São Paulo.

Ela participou do Ato Por Uma Pátria Sem Feminicídios e Sem Estupros, na Praça da Sé, região central, que reuniu manifestantes e integrantes do UP.

Wilson Grassi (Democrata)
O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista ao jornal A Voz de Campos , de Campos dos Goytacazes (RJ).

Ele criticou a postura de concorrentes que não vão a debates e o fato de os veículos de comunicação não convidarem todos os candidatos..

Augusto Cury (Avante)
Na capital paulista, o candidato Augusto Cury visitou a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

Ele ainda participou de uma reunião com a Organização das Cooperativas do Estado da Bahia (Oceb) e com a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar).

Clariana Barão (DC)
A candidata Clariana Barão participou de um evento no Jockey Club de São Paulo.

Edmilson Costa (PCB)
O candidato Edmilson Costa não teve agenda pública de campanha.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

>> Assista na TV Brasil

* Colaboraram Bruno de Freitas Moura (Rio de Janeiro), Luciano Nascimento (São Luís) e redação de São Paulo.

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