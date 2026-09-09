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Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Esperança do Sul

Colisão ocorreu na localidade de Esquina Pedrali.

09/09/2026 às 21h17
Por: Redação Fonte: Fonte: Rádio Alto Uruguai
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Divulgação
Divulgação

Um homem de 49 anos ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo um Volkswagen Voyage e uma motocicleta Honda Bros, na tarde desta quarta-feira (9), em Esperança do Sul.

A colisão ocorreu por volta das 12h45min, na localidade de Esquina Pedrali. O motociclista foi atendido pela equipe do SAMU e encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos.

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Segundo as informações preliminares, a vítima sofreu ferimentos nos braços e trauma na região do abdômen. Até o momento, o homem permanece em atendimento na emergência do hospital, em estado grave.

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As circunstâncias e as causas da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. A Brigada Militar atende a ocorrência.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

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