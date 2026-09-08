PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha

Na tarde desta terça-feira, 08, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atendimento de um sinistro de trânsito com mortes no km 55 da BR-470, em Lagoa Vermelha.

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O fato envolveu um automóvel Tracker, emplacado em Carazinho e um caminhão Mercedez Benz de Canela que estava carregado com toras de madeira.

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Pelos levantamentos preliminares realizados no local, foi verificado que o carro trafegava sentido Barracão para Lagoa Vermelha, quando colidiu frontalmente com o caminhão que seguia sentido contrário.

A condutora e uma passageira da Tracker, de 54 e 65 anos, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no local. Outras duas passageiras, de 15 e 58 anos foram socorridas com ferimentos ao hospital de Lagoa Vermelha. O condutor do caminhão, de 33 anos, não se feriu, ele realizou teste do bafômetro que apresentou resultado negativo para ingestão bebida alcoólica.

O local permaneceu isolado e sinalizado pela PRF para retirada dos veículos e realização da perícia. Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e Policia Civil auxiliaram no atendimento. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.