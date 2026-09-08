Segunda, 14 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,13
Euro
R$ 5,94
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Veja como foi o fim de semana dos candidatos a presidente
Geral Mega-Sena acumula para R$ 95 milhões; confira os números sorteados
Justiça PF está com celular de Vorcaro e afirma poder enviar dados a ministros
POLÍCIA CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 
Política Crise institucional prejudica debate eleitoral, avaliam entidades
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Economia Economia

Dinheiro esquecido nos bancos sobe para R$ 5,65 bilhões

Mais de 23 milhões de pessoas físicas têm valores a receber

08/09/2026 às 17h42
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O total de dinheiro “esquecido” em bancos e outras instituições financeiras chegou a R$ 5,65 bilhões em julho, segundo dados divulgados pelo Banco Central (BC) nesta terça-feira (8). O valor representa alta em relação aos R$ 5,12 bilhões registrados em junho.

Do montante disponível, R$ 4,25 bilhões pertencem a 23,57 milhões de pessoas físicas. Outros R$ 1,40 bilhão podem ser resgatados por aproximadamente 2,19 milhões de empresas.

Continua após a publicidade
Anúncio

Os recursos podem ser consultados gratuitamente pelo Sistema de Valores a Receber (SVR), serviço do Banco Central que permite localizar valores deixados em bancos, administradoras de consórcios, cooperativas, instituições de pagamento e outras empresas do sistema financeiro.

Continua após a publicidade
Anúncio

Maioria recebe pouco

Apesar do volume bilionário disponível, a maior parte dos beneficiários tem valores relativamente baixos para resgatar.

Segundo o Banco Central:

• 69,45% têm entre R$ 0,01 e R$ 10;

• 18,97% têm entre R$ 10,01 e R$ 100;

• 9,35% têm entre R$ 100,01 e R$ 1 mil;

• apenas 2,22% têm mais de R$ 1 mil.

Os valores podem ter diferentes origens, como contas encerradas com saldo, tarifas cobradas indevidamente, recursos de consórcios encerrados e cotas de cooperativas de crédito.

Onde estão

Os bancos concentram a maior parcela dos recursos ainda disponíveis. Administradoras de consórcios e cooperativas aparecem na sequência.

O dinheiro está distribuído da seguinte forma:

• Bancos: R$ 2,38 bilhões;

• Administradoras de consórcio: R$ 1,96 bilhão;

• Cooperativas: R$ 762,7 milhões;

• Instituições de pagamento: R$ 353,4 milhões;

• Financeiras: R$ 114,6 milhões;

• Corretoras e distribuidoras: R$ 69,4 milhões;

• Outras instituições: R$ 4,5 milhões.

Total devolvido

Desde a criação do Sistema de Valores a Receber, o Banco Central já devolveu mais de R$ 16 bilhões aos titulares.

Até julho, cerca de R$ 11,9 bilhões haviam sido destinados a pessoas físicas e aproximadamente R$ 4,2 bilhões, a empresas.

Somando os valores já devolvidos ao estoque que continua disponível, o sistema identificou cerca de R$ 21,8 bilhões em recursos a receber.

Em julho, aproximadamente R$ 323 milhões foram resgatados.

Remanejamento para Desenrola

Parte dos recursos que estavam disponíveis no sistema foi utilizada pelo governo federal para programas de renegociação de dívidas.

Valores cujos direitos foram repassados à União foram destinados ao Fundo Garantidor de Operações (FGO), usado para viabilizar garantias em programas como o Desenrola.

A movimentação desses recursos contribuiu para a redução do estoque disponível nos meses anteriores. Em julho, porém, o montante voltou a subir.

Como consultar

A consulta pode ser feita gratuitamente no Sistema de Valores a Receber do Banco Central. Na consulta inicial, o cidadão informa o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e data de nascimento. Empresas devem utilizar o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e os dados pedidos pelo sistema.

Caso existam valores disponíveis, é necessário acessar o sistema com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro para solicitar o resgate.

O correntista deve seguir os seguintes procedimentos:

• Acessar o Sistema de Valores a Receber;

• Informar CPF e data de nascimento ou CNPJ;

• Consultar a existência de valores;

• Entrar no sistema com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro;

• Ler e aceitar o termo de responsabilidade;

• Conferir o valor e a instituição responsável pela devolução;

• Pedir o pagamento conforme as opções apresentadas.

Quando disponível a opção “Solicitar por aqui”, o dinheiro pode ser devolvido por Pix. Para quem não possui Pix ou não pode utilizar essa modalidade, o sistema apresenta a alternativa de contato direto com a instituição financeira.

Resgate automático

Desde maio de 2025, pessoas físicas também podem habilitar o pedido automático de devolução de valores a receber.

A adesão é facultativa. Para utilizar a funcionalidade, é necessário ter uma conta Gov.br de nível prata ou ouro, com a verificação em duas etapas ativada, além de uma chave Pix vinculada ao CPF.

Com a função habilitada, os valores elegíveis são depositados automaticamente na conta cadastrada, sem a necessidade de uma nova requisição a cada recurso identificado.

Atenção aos golpes

O Banco Central alerta que o serviço é gratuito e que a consulta deve ser feita exclusivamente pelos canais oficiais.

O BC não envia links nem entra em contato para solicitar dados pessoais ou senhas relacionados aos valores a receber. O cidadão também não deve fazer pagamentos para liberar o dinheiro.

Entre as principais recomendações estão:

• não clicar em links recebidos por SMS, WhatsApp, Telegram ou e-mail ;

• não fornecer senhas ou códigos de autenticação;

• não pagar taxas para receber os valores;

• conferir a instituição responsável diretamente no SVR;

• utilizar somente os canais oficiais do Banco Central.

O sistema também permite consultar valores de pessoas falecidas. Nesse caso, o acesso é restrito a herdeiros, testamentários, inventariantes ou representantes legais, que precisam cumprir as exigências previstas pelo sistema.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Economia Bancários rejeitam proposta da Caixa e mantêm greve nacional Economia INPC tem variação negativa em agosto e soma 3,98% em 12 meses Economia Inflação oficial de agosto fecha em -0,32%, menor taxa em quatro anos
Economia Caixa entra em greve nacional; BB tem paralisação parcial Economia Brasileiros retiram R$ 10,5 bilhões da poupança em agosto Economia Isenção da “taxa das blusinhas” em compras até US$ 50 é sancionada
Economia Cesta básica ficou mais barata em 25 capitais em agosto Economia Setor de serviços fica estável em julho e sobe 2,4% em 12 meses Economia Novas medidas para combustíveis terão impacto de R$ 7 bilhões por mês
Tenente Portela, RS Atualizado às 00h55 - Fonte: ClimaTempo
Tempo limpo

Mín. Máx. 18°

Ter 18°C 8°C
Qua 18°C 5°C
Qui 22°C 7°C
Sex 23°C 11°C
Sáb 17°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 6 dias Tenente Portela - Nota de Falecimento
PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Há 5 dias PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Veículo colide contra poste de energia em Tenente Portela
Há 7 dias Veículo colide contra poste de energia em Tenente Portela
Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Há 3 dias Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados