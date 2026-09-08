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Novo golpe altera QR Code do Pix e desvia dinheiro de compras on-line

Pode fazer com que o dinheiro de compras pagas via Pix seja enviado diretamente para criminosos.

08/09/2026 às 16h56
Por: Redação
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Novo golpe altera QR Code do Pix e desvia dinheiro de compras on-line

Uma nova fraude está atingindo lojas virtuais brasileiras e pode fazer com que o dinheiro de compras pagas via Pix seja enviado diretamente para criminosos.

Segundo a empresa de segurança Kaspersky, 90 lojas virtuais de pequeno e médio porte já foram identificadas com um programa malicioso. O golpe altera o QR Code do Pix e também a opção “copia e cola” no momento do pagamento.

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A fraude está ativa desde junho de 2025 e foi identificada em diferentes segmentos, como óticas, autopeças e lojas de moda. Até o momento, as empresas afetadas têm em comum o uso da plataforma de comércio eletrônico Magento.

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O golpe é silencioso: o consumidor acredita que realizou o pagamento normalmente, mas o dinheiro vai para uma conta controlada pelos criminosos. Para a loja, a compra pode aparecer como pendente ou abandonada. A vítima geralmente percebe o problema apenas dias depois, ao reclamar que o produto não foi entregue.

Como se proteger: antes de confirmar um Pix, confira no aplicativo do banco o nome e o CNPJ do destinatário. Se os dados não forem da loja ou do intermediador oficial do pagamento, não conclua a transferência. Também é recomendado interromper a compra caso o navegador ou programa de segurança indique que o site está comprometido.

Para os lojistas, a recomendação é manter os sistemas atualizados, utilizar autenticação em duas etapas, monitorar as páginas de pagamento e conferir se os pagamentos recebidos correspondem aos pedidos realizados.

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