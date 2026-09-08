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Homem é preso por tráfico de drogas em Frederico Westphalen

Foram apreendidos maconha e cocaína

08/09/2026 às 16h02
Por: Redação Fonte: BRIGADA MILITAR
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Divulgação
Divulgação

Na manhã desta terça-feira, 8 de setembro, a Brigada Militar prendeu um homem de 24 anos por tráfico de drogas em Frederico Westphalen. Um segundo homem, de 32 anos, também foi abordado durante a ocorrência. A ação ocorreu após os policiais da Força Tática flagrarem a comercialização de cocaína entre os envolvidos.

Durante a abordagem, foram apreendidos 3,271 quilos de maconha, 1,567 quilos de cocaína e uma balança de precisão. Os dois homens e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

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Logo após os trâmites, o homem de 24 anos foi encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

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