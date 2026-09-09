Ponte da ERS-344 sobre o Rio Ijuí terá bloqueio total

Os condutores que trafegam pela região das Missões deverão ficar atentos ao bloqueio total para veículos e pedestres na ponte sobre o Rio Ijuí na ERS-344, entre Santo Ângelo e Entre-Ijuís. A primeira interdição será realizada na quinta-feira (10/9), das 23h59 às 5h de sexta-feira (11/9), com duração prevista de cinco horas. A segunda etapa terá início na sexta-feira (11/9), a partir das 23h59min, com término previsto para sábado (12/9), às 23h59, com duração de 24 horas.

A medida será necessária para realização do serviço de macaqueamento controlado e reposicionamento do tabuleiro da ponte em seu alinhamento e cota previstos em projeto, corrigindo o desnível atualmente existente nesse trecho da ponte.

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A sinalização e orientação com relação às restrições está sendo realizada no local, com placas e semáforo instalado na ponte, além da orientação para uso de vias alternativas.

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Opções de trajeto:

Santo Ângelo em direção a Ijuí e região (e o inverso): seguindo via Catuípe, pela ERS-218, com acesso posterior na ERS-342;



Santo Ângelo em direção a São Luiz Gonzaga e região da fronteira Oeste (e o inverso): via BRS-392, até a ERS-168, no município de Roque Gonzales.