CHAMA CRIOULA CHEGA A TENENTE PORTELA E ANTECIPA ABERTURA DO 15º ACAMPAMENTO FARROUPILHA

Tenente Portela recebeu, na manhã desta terça-feira, 8 de setembro, a Chama Crioula, símbolo das tradições e da cultura gaúcha. A centelha chegou à sede da Brigada Militar, onde permanecerá sob guarda até o início da programação farroupilha no município.

O prefeito Rosemar Sala e o vice-prefeito Claudenir Scherer acompanharam a chegada, juntamente com tradicionalistas, cavaleiros e representantes da comunidade. O CTG Guardiões da Fronteira esteve à frente da condução da Chama Crioula no trecho até Tenente Portela.

Giordano Bruno Fornari, vice-coordenador de Cavalgadas da 20ª Região Tradicionalista, Antoninho Brum, cavaleiro, e Mauri Balestrin, motorista de apoio, participaram da jornada desde Rio Pardo, onde ocorreu a geração estadual da Chama Crioula, em 16 de agosto. De lá, acompanharam a condução da centelha por aproximadamente 450 quilômetros até Três de Maio.

No sábado, 5 de setembro, ocorreu em Três de Maio a distribuição da centelha aos municípios da 20ª Região Tradicionalista. A partir daí, o percurso teve continuidade até Tenente Portela, totalizando cerca de 570 quilômetros desde Rio Pardo.

Durante o ato de recepção, Rosemar Sala destacou a importância da Chama Crioula como símbolo da preservação da história, dos costumes e dos valores transmitidos entre gerações, além da participação das entidades tradicionalistas e da comunidade na valorização da cultura gaúcha.

A centelha permanecerá na Brigada Militar até sábado, 12 de setembro, quando será conduzida à Praça do Imigrante para a abertura oficial do 15º Acampamento Farroupilha. A programação segue até 20 de setembro, reunindo entidades tradicionalistas e a comunidade nas celebrações farroupilhas de Tenente Portela.