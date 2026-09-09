Segunda, 14 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,13
Euro
R$ 5,94
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Veja como foi o fim de semana dos candidatos a presidente
Geral Mega-Sena acumula para R$ 95 milhões; confira os números sorteados
Justiça PF está com celular de Vorcaro e afirma poder enviar dados a ministros
POLÍCIA CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 
Política Crise institucional prejudica debate eleitoral, avaliam entidades
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
Cultura TRADICIONALISMO

CHAMA CRIOULA CHEGA A TENENTE PORTELA E ANTECIPA ABERTURA DO 15º ACAMPAMENTO FARROUPILHA

A centelha chegou à sede da Brigada Militar

09/09/2026 às 11h19 Atualizada em 09/09/2026 às 12h19
Por: Redação
Compartilhe:
CHAMA CRIOULA CHEGA A TENENTE PORTELA E ANTECIPA ABERTURA DO 15º ACAMPAMENTO FARROUPILHA
Tenente Portela recebeu, na manhã desta terça-feira, 8 de setembro, a Chama Crioula, símbolo das tradições e da cultura gaúcha. A centelha chegou à sede da Brigada Militar, onde permanecerá sob guarda até o início da programação farroupilha no município.
O prefeito Rosemar Sala e o vice-prefeito Claudenir Scherer acompanharam a chegada, juntamente com tradicionalistas, cavaleiros e representantes da comunidade. O CTG Guardiões da Fronteira esteve à frente da condução da Chama Crioula no trecho até Tenente Portela.
Giordano Bruno Fornari, vice-coordenador de Cavalgadas da 20ª Região Tradicionalista, Antoninho Brum, cavaleiro, e Mauri Balestrin, motorista de apoio, participaram da jornada desde Rio Pardo, onde ocorreu a geração estadual da Chama Crioula, em 16 de agosto. De lá, acompanharam a condução da centelha por aproximadamente 450 quilômetros até Três de Maio.
No sábado, 5 de setembro, ocorreu em Três de Maio a distribuição da centelha aos municípios da 20ª Região Tradicionalista. A partir daí, o percurso teve continuidade até Tenente Portela, totalizando cerca de 570 quilômetros desde Rio Pardo.
Durante o ato de recepção, Rosemar Sala destacou a importância da Chama Crioula como símbolo da preservação da história, dos costumes e dos valores transmitidos entre gerações, além da participação das entidades tradicionalistas e da comunidade na valorização da cultura gaúcha.
A centelha permanecerá na Brigada Militar até sábado, 12 de setembro, quando será conduzida à Praça do Imigrante para a abertura oficial do 15º Acampamento Farroupilha. A programação segue até 20 de setembro, reunindo entidades tradicionalistas e a comunidade nas celebrações farroupilhas de Tenente Portela.
Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela
 
 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Projeto Cultural Projeto Cultural da Sicredi Raízes seleciona 173 produções e mobiliza mais de 10 mil alunos em três estados
Tenente Portela, RS Atualizado às 00h55 - Fonte: ClimaTempo
Tempo limpo

Mín. Máx. 18°

Ter 18°C 8°C
Qua 18°C 5°C
Qui 22°C 7°C
Sex 23°C 11°C
Sáb 17°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 6 dias Tenente Portela - Nota de Falecimento
PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Há 5 dias PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Veículo colide contra poste de energia em Tenente Portela
Há 7 dias Veículo colide contra poste de energia em Tenente Portela
Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Há 3 dias Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados