Segunda, 14 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,13
Euro
R$ 5,94
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Veja como foi o fim de semana dos candidatos a presidente
Geral Mega-Sena acumula para R$ 95 milhões; confira os números sorteados
Justiça PF está com celular de Vorcaro e afirma poder enviar dados a ministros
POLÍCIA CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 
Política Crise institucional prejudica debate eleitoral, avaliam entidades
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
Política Política

Internado em SP, Ronaldo Caiado recebe diagnóstico de pneumonia

Candidato tem boa evolução clínica, segundo hospital Vila Nova Star

11/09/2026 às 12h48
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

O candidato à presidência pelo PSD, Ronaldo Caiado , recebeu diagnóstico de pneumonia, após tomografia de tórax feita na noite dessa quinta-feira (10).

Depois dos exames, a equipe constatou infecção nos pulmões.

Continua após a publicidade
Anúncio

Ele foi internado ontem no hospital Vila Nova Star, de São Paulo, devido a uma faringite aguda.

Continua após a publicidade
Anúncio

O tratamento foi ajustado, segundo informações da unidade de saúde.

O candidato apresenta quadro estável, respira espontaneamente e apresenta boa evolução.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Veja como foi o fim de semana dos candidatos a presidente Política Crise institucional prejudica debate eleitoral, avaliam entidades Política Confira a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana (12 e 13)
Política Veja como foi a sexta-feira (11) dos candidatos a presidente Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (11) Política Campanha convoca candidatos a defender o Cerrado nas eleições
Política Confira como foi a quinta-feira (10) dos candidatos a presidente Política Caiado é internado em SP para tratar uma faringite aguda Política Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira
Tenente Portela, RS Atualizado às 00h55 - Fonte: ClimaTempo
Tempo limpo

Mín. Máx. 18°

Ter 18°C 8°C
Qua 18°C 5°C
Qui 22°C 7°C
Sex 23°C 11°C
Sáb 17°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 6 dias Tenente Portela - Nota de Falecimento
PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Há 5 dias PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Veículo colide contra poste de energia em Tenente Portela
Há 7 dias Veículo colide contra poste de energia em Tenente Portela
Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Há 3 dias Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados