Confira a programação completa do 15° Acampamento Farroupilha de Tenente Portela

PROGRAMAÇÃO OFICIAL

Tema dos Festejos Farroupilha 2026

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“Herança jesuítica e guarani no Rio Grande do Sul: 400 anos de cultura e tradição”

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11/09 - Sexta-feira

21hs – Fandango com Giba Dalmo

1h – Encerramento

12/09 – Sábado

9hs – 2º Portela em Versos – Concurso de Declamação Gaúcha

19hs – Abertura Oficial do 15º Acampamento Farroupilha e chegada da Chama Crioula

- Apresentação do Grupo de Canto Guarani Nhamandu Jexaka (Tekoa Gengibre – TI Guarita)

21h30 – Fandango com Marcação Galponeira

2hs – Encerramento

13/09 – Domingo

9hs – Missa Crioula

14hs – Encontro Regional de Invernadas Artísticas

19hs – Apresentação das Invernadas Artísticas dos CTGs de Tenente Portela

21hs – Show com Projeto Taureando – Mauro Silva e Guilherme Jacques

23hs – Encerramento

14/09 – Segunda-feira

8hs – Atividades culturais com os educandários do município (anos finais e ensino médio)

13h30 – Atividades culturais com os educandários do município (anos finais e ensino médio)

19hs – Sessão Solene da Câmara de Vereadores dentro do Acampamento Farroupilha – com homenagens e apresentações culturais

21hs – Encontro de Trovadores

23hs – Encerramento

15/09 – Terça-feira

8hs – Atividades culturais com os educandários do município (anos iniciais e educação infantil)

13h30 – Atividades culturais com os educandários do município (anos iniciais e educação infantil)

19hs – Apresentação das Invernadas Artísticas dos CTGs de Tenente Portela

21h30 – Show com Ricardo Bergha

23h59 – Encerramento

16/09 – Quarta-feira

Manhã e tarde – Entrevero Regional das APAEs

19:30 – 6º MasTchêr Cheff Gaúcho – Concurso de Culinária Campeira

22hs – Fandango com Giba Dalmo

23h59 – Encerramento

17/09 – Quinta-feira

13h30 – Encontro Regional dos Grupos de Idosos

19hs – Apresentação das Invernadas Artísticas dos CTGs de Tenente Portela

21hs – Fandango com o Grupo Quero-Quero

1hs – Encerramento

18/09 – Sexta-feira

9º Grito Farroupilha, Festival da Canção Gaúcha

19hs – Final das categorias Estudantil Mirim e Juvenil Municipal e Regional

22:00 – Show com o Grupo Alma de Campo

23:30 - Fandango com Marcação Galponeira

2hs – Encerramento

19/09 – Sábado

14hs – Torneio de Truco dupla

14h30 – 1ª Brincando com os Guardiões (brincadeiras e cantigas de roda)

9º Grito Farroupilha, Festival da Canção Gaúcha

19hs – Final das categorias Livre Regional e Amador Municipal

22h30 – Fandango com Eco do Minuano e Bonitinho

3hs – Encerramento

20/09 – Domingo

10hs – Desfile Farroupilha

11hs – Extinção da Chama Crioula e Encerramento do 15º Acampamento Farroupilha

11h30 – 2º Costelão Farroupilha

14hs – Torneio de Vaca Parada