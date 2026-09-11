Confira a programação completa do 15° Acampamento Farroupilha de Tenente Portela

Tempo limpo
Tenente Portela, RS
PROGRAMAÇÃO OFICIAL
Tema dos Festejos Farroupilha 2026
“Herança jesuítica e guarani no Rio Grande do Sul: 400 anos de cultura e tradição”
11/09 - Sexta-feira
21hs – Fandango com Giba Dalmo
1h – Encerramento
12/09 – Sábado
9hs – 2º Portela em Versos – Concurso de Declamação Gaúcha
19hs – Abertura Oficial do 15º Acampamento Farroupilha e chegada da Chama Crioula
- Apresentação do Grupo de Canto Guarani Nhamandu Jexaka (Tekoa Gengibre – TI Guarita)
21h30 – Fandango com Marcação Galponeira
2hs – Encerramento
13/09 – Domingo
9hs – Missa Crioula
14hs – Encontro Regional de Invernadas Artísticas
19hs – Apresentação das Invernadas Artísticas dos CTGs de Tenente Portela
21hs – Show com Projeto Taureando – Mauro Silva e Guilherme Jacques
23hs – Encerramento
14/09 – Segunda-feira
8hs – Atividades culturais com os educandários do município (anos finais e ensino médio)
13h30 – Atividades culturais com os educandários do município (anos finais e ensino médio)
19hs – Sessão Solene da Câmara de Vereadores dentro do Acampamento Farroupilha – com homenagens e apresentações culturais
21hs – Encontro de Trovadores
23hs – Encerramento
15/09 – Terça-feira
8hs – Atividades culturais com os educandários do município (anos iniciais e educação infantil)
13h30 – Atividades culturais com os educandários do município (anos iniciais e educação infantil)
19hs – Apresentação das Invernadas Artísticas dos CTGs de Tenente Portela
21h30 – Show com Ricardo Bergha
23h59 – Encerramento
16/09 – Quarta-feira
Manhã e tarde – Entrevero Regional das APAEs
19:30 – 6º MasTchêr Cheff Gaúcho – Concurso de Culinária Campeira
22hs – Fandango com Giba Dalmo
23h59 – Encerramento
17/09 – Quinta-feira
13h30 – Encontro Regional dos Grupos de Idosos
19hs – Apresentação das Invernadas Artísticas dos CTGs de Tenente Portela
21hs – Fandango com o Grupo Quero-Quero
1hs – Encerramento
18/09 – Sexta-feira
9º Grito Farroupilha, Festival da Canção Gaúcha
19hs – Final das categorias Estudantil Mirim e Juvenil Municipal e Regional
22:00 – Show com o Grupo Alma de Campo
23:30 - Fandango com Marcação Galponeira
2hs – Encerramento
19/09 – Sábado
14hs – Torneio de Truco dupla
14h30 – 1ª Brincando com os Guardiões (brincadeiras e cantigas de roda)
9º Grito Farroupilha, Festival da Canção Gaúcha
19hs – Final das categorias Livre Regional e Amador Municipal
22h30 – Fandango com Eco do Minuano e Bonitinho
3hs – Encerramento
20/09 – Domingo
10hs – Desfile Farroupilha
11hs – Extinção da Chama Crioula e Encerramento do 15º Acampamento Farroupilha
11h30 – 2º Costelão Farroupilha
14hs – Torneio de Vaca Parada
Mín. 6° Máx. 18°