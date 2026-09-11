PREFEITURA ABRE PROCESSO SELETIVO PARA CUIDADOR RESIDENTE

A Prefeitura de Tenente Portela abre inscrições para o Processo Seletivo Simplificado nº 006/2026, destinado à formação de cadastro reserva para eventual contratação temporária de Cuidador Residente. A atuação será na Casa Lar, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

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As inscrições serão realizadas de 14 a 18 de setembro de 2026, exclusivamente de forma presencial, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Praça Tenente Portela, nº 23, Centro. O atendimento ocorre das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. A participação é gratuita.

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Para concorrer, é necessário ter idade mínima de 18 anos, Ensino Médio completo e atender aos demais requisitos estabelecidos no edital. Para a função, o documento também estabelece como requisito ser do sexo feminino. Entre as características desejáveis estão disponibilidade para atuação em regime de escala e revezamento, inclusive aos finais de semana e feriados, além de aptidão para o cuidado com crianças e adolescentes.

A classificação será realizada por meio da análise de títulos e da experiência profissional apresentada pelas candidatas. O processo seletivo seguirá cronograma próprio, com etapas de homologação das inscrições, resultado preliminar, período de recursos e publicação do resultado final.

O edital completo, com a documentação necessária, critérios de classificação, atribuições da função e demais orientações, está disponível no site www.tenenteportela.rs.gov.br, na área Cidadão – Concursos – Processo Seletivo.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela