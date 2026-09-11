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FEIRA NEGÓCIOS DAQUI ABRE NOVA ETAPA DE INSCRIÇÕES PARA EMPRESAS DO MUNICÍPIO

Por se tratar de uma feira multissetorial, podem participar empresas e empreendedores de diferentes áreas da economia local

11/09/2026 às 07h51
Por: Redação
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FEIRA NEGÓCIOS DAQUI ABRE NOVA ETAPA DE INSCRIÇÕES PARA EMPRESAS DO MUNICÍPIO


A Prefeitura de Tenente Portela abriu nesta quinta-feira, 10 de setembro, uma nova etapa de inscrições para a 5ª Edição da Feira Negócios Daqui – Edição Multissetorial. Após o período inicial, de 1º a 8 de setembro, destinado prioritariamente aos expositores que participaram da edição de 2025, as inscrições agora estão abertas aos demais interessados e também aos participantes da última edição que ainda não efetivaram sua inscrição. O prazo desta etapa segue até 17 de setembro.

Por se tratar de uma feira multissetorial, podem participar empresas e empreendedores de diferentes áreas da economia local, como comércio, indústria, serviços, agroindústrias familiares, MEIs, pequenos produtores rurais, artesãos e trabalhadores da economia criativa, desde que atendam aos critérios estabelecidos no regulamento. Para participar, é necessário possuir CNPJ ativo e registrado em Tenente Portela e estar com a situação regular junto ao Município.

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Nesta fase, não estão contempladas inscrições para a comercialização de bebidas e alimentos prontos para consumo, como lanches e similares. 

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Para realizar a inscrição, os interessados deverão preencher o formulário online disponibilizado pela Comissão Organizadora e apresentar Cartão CNPJ atualizado e Certidão Negativa Municipal válida. O formulário pode ser acessado pelo site da Prefeitura de Tenente Portela, em www.tenenteportela.rs.gov.br. A inscrição não garante automaticamente a vaga, que será confirmada após a análise da documentação e a homologação pela Comissão Organizadora.

A 5ª Feira Negócios Daqui – Feira da Nossa Gente será realizada nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2026. A participação dos expositores será gratuita, assim como o acesso do público ao evento. Após o encerramento desta etapa, o período de 18 a 25 de setembro será destinado ao cadastro reserva.

A Feira Negócios Daqui conta com o apoio da ACISA e da Emater/RS-Ascar e integra as ações de valorização das empresas, dos empreendedores e da produção local, aproximando negócios e comunidade.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

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