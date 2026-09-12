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Veja como foi a sexta-feira (11) dos candidatos a presidente

Candidatos participaram de atos de campanha em cinco estados

12/09/2026 às 01h00
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Agência Brasil
© Agência Brasil

A agenda dos candidatos à Presidência da República nesta sexta-feira (11) incluiu sabatinas e entrevistas em veículos de comunicação, gravações para programas de televisão e participação em atos de campanha.

>> Veja como foi o dia dos presidenciáveis:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O candidato Luiz Inácio Lula da Silva participou do ato Brasil Pronto Pra Mais, no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre.

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Lula defendeu a ampliação das escolas em tempo integral em todo o país.

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"As crianças não têm que ficar somente 4 horas na escola. Têm que aprender sobre cultura, a dançar, sobre a questão ambiental. E garantir que as mães e pais possam sair para trabalhar tranquilos", disse.

Renan Santos (Missão)
O candidato Renan Santos participou de sabatina do UOL e Folha de S.Paulo , de entrevista para o programa Manhattan Connection , de gravação para o programa Domingo Espetacular , da Record, e visitou a Bienal do Livro de São Paulo.

Romeu Zema (Novo)
O candidato Romeu Zema cumpriu agenda de campanha em Fortaleza, onde visitou o bairro Vila Velha e conversou com moradores da comunidade sobre segurança pública.

Zema defendeu o enquadramento das facções criminosas como organizações terroristas para que o Estado utilize toda a sua força no combate ao crime organizado.

"Estou falando das Forças Armadas, da Receita Federal, da Polícia Federal, do Coaf [Conselho de Controle de Atividades Financeiras], da Abim [Agência Brasileira de Inteligência] e outras entidades públicas", disse.

Ronaldo Caiado (PSD)
O candidato Ronaldo Caiado está internado no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista, desde quinta-feira (10), para tomar medicação intravenosa. De acordo com informações do hospital, Caiado foi diagnosticado com pneumonia.

Rui Costa Pimenta (PCO)
O candidato Rui Costa Pimenta não teve agenda pública de campanha.

Samara Martins (UP)
A candidata Samara Martins não teve agenda pública de campanha.

Wilson Grassi (Democrata)
O candidato Wilson Grassi teve reunião com equipe de campanha e apresentou a palestra Gestão Sem Manual, na capital paulista.

Augusto Cury (Avante)
O candidato Augusto Cury gravou entrevista para TV Record , na capital paulista, e participou de sabatina no SBT , em Osasco (SP).

Clariana Barão (DC)
A candidata Clariana Barão não teve agenda pública de campanha.

Edmilson Costa (PCB)
O candidato Edmilson Costa concedeu entrevista ao podcast da Associação Nacional dos Trabalhadores Portuários (ANTP), em Santos (SP).

Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato Flávio Bolsonaro cumpriu agenda de campanha em Manaus, onde visitou as instalações de uma fábrica de motos e participou de motocarreata em Ponta Negra.

Ele defendeu a importância da Zona Franca de Manaus e aproveitamento do potencial em recursos naturais, a exemplo do gás natural, do estado.

“O Amazonas pode ser também esse grande polo de fabricação de fertilizantes. O Brasil pode buscar sua soberania nesses fertilizantes que são fundamentais para o nosso agro”, disse.

Hertz Dias (PSTU)
O candidato Hertz Dias esteve em Jaboatão dos Guararapes (PE), onde concedeu entrevista para a rádio Projeção FM e participou de panfletagem.

Ele defendeu mais recursos para a saúde pública, moradias populares e em áreas essenciais. “O problema é que bilhões de reais continuam sendo destinados ao pagamento da dívida pública e aos interesses dos bancos e dos grandes grupos econômicos, enquanto faltam investimentos para atender as necessidades mais urgentes da população”, afirmou.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

>> Assista na TV Brasil

* Colaboraram Luciano Nascimento (São Luís), Rafael Cardoso (Rio de Janeiro) e redação de São Paulo

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