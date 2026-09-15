Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba

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Tenente Portela, RS
O velório de Pedro Pizzutti, de 52 anos, será realizado no Clube da Comunidade de Esquina Jabuticaba, em Barra do Guarita. O horário ainda será definido. O sepultamento também ocorrerá no cemitério da comunidade.
Pedro era o condutor da carroça e morreu na noite desta segunda-feira (14), após um grave acidente de trânsito ocorrido na RSC-163, no km 16, na localidade de Capoeira Grande, em Barra do Guarita.
O acidente
O acidente envolveu uma caminhonete Volkswagen Amarok, de cor cinza, emplacada em São José (SC), e uma carroça de bois.
Ambos os veículos trafegavam no sentido Barra do Guarita para Vista Gaúcha quando ocorreu a colisão.
Pedro, que era o carroceiro e morador da própria localidade de Capoeira Grande, morreu no local. Um dos bois que puxavam a carroça também morreu, enquanto o outro foi recolhido por populares.
O condutor da Amarok, de 44 anos e morador de Três Passos, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela. As informações iniciais indicam que ele não sofreu ferimentos graves.
Detalhes sobre o acidente estão sendo períciados pela polícia.
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