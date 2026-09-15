Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (15)

A agenda dos candidatos à presidência da República nesta terça-feira (15) inclui entrevistas e participação em podcasts, manifestações e atos políticos.

Também estão previstos encontros com apoiadores, panfletagens, visitas a movimentos sociais, atividades em comunidades e participação em evento de campanha.

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Augusto Cury (Avante)

Participa da ação "Cury Fala, Brasil Escuta", na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

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Clariana Barão (DC)

Participa dos podcasts Midiajur Cuiabá (MT) e O Empallador, de Várzea Grande (MT).

Edmilson Costa (PCB)

Em Campinas (SP), faz panfletagem no CAPS Reviver e no centro da cidade. À noite, acompanha o lançamento do documentário "Afrontosa", no Centro de Convivência Cultural.

Flávio Bolsonaro (PL)

Às 19h, em Fortaleza, participa do Bloco do 22 com candidatos da capital.

Hertz Dias (PSTU)

Em São Luís (MA), visita a greve dos bancários da Caixa e se reúne com apoiadores na comunidade do Rio dos Cachorros, na zona rural.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Concede entrevista ao Jornal da Record.

Renan Santos (Missão)

Às 14h, participa de gravação de Sabatina Rede TV!. Às 15h, tem sabatina no jornal Correio Braziliense. Ambos os compromissos ocorrem em Osasco (SP).

Romeu Zema (Novo)

Participa de manifestação em frente ao STF, em Brasília.

Samara Martins (UP)

Em Porto Alegre (RS), participa de café da manhã na Ocupação Sepé Tiaraju, de panfletagem no Restaurante Universitário da Ufrgs e de ato em frente ao Ministério Público. No fim da tarde, faz comício no centro de Gravataí (RS).

Ronaldo Caiado (PSD)

Em Aparecida de Goiânia (GO), concede entrevista coletiva e participa do encontro "Dia do 15".

Rui Costa Pimenta (PCO)

Às 13h, participa do programa Análise da 3ª , transmitido pela Rádio Causa Operária no YouTube. Às 20h, concede entrevista a Leandro Fortes, transmitida pelo Canal do Galo Preto.

Wilson Grassi (Democrata)

Às 9h, tem reunião com equipe de comunicação da campanha. Às 16h, participa de reunião com a equipe de marketing da campanha.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.