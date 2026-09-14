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Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita

Acidente ocorreu em Capoeira Grande

14/09/2026 às 20h34 Atualizada em 14/09/2026 às 22h33
Por: Redação
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Foto: Redes Sociais
Foto: Redes Sociais

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (14) na BR-163, em Barra do Guarita, nas proximidades do distrito de Capoeira Grande.

As informações iniciais apontam para um acidente com vítima fatal, um homem de 52 anos, envolvendo um veículo e uma carroça. Também há relatos de que um animal envolvido na ocorrência teria morrido no local.

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As circunstâncias do acidente e a situação das vítimas ainda não foram confirmadas oficialmente.

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O Portela Online acompanha a ocorrência e busca mais informações junto às equipes responsáveis pelo atendimento.

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