Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita

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Tenente Portela, RS
Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (14) na BR-163, em Barra do Guarita, nas proximidades do distrito de Capoeira Grande.
As informações iniciais apontam para um acidente com vítima fatal, um homem de 52 anos, envolvendo um veículo e uma carroça. Também há relatos de que um animal envolvido na ocorrência teria morrido no local.
As circunstâncias do acidente e a situação das vítimas ainda não foram confirmadas oficialmente.
O Portela Online acompanha a ocorrência e busca mais informações junto às equipes responsáveis pelo atendimento.
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