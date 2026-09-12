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Confira a agenda dos presidenciáveis neste fim de semana (12 e 13)

Candidatos participam de atos, congressos e mobilizações

12/09/2026 às 13h12
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte EBC
© Arte EBC

A agenda dos candidatos à presidência da República neste fim de semana inclui atos e mobilizações políticas, congressos e encontros com diferentes segmentos da sociedade.

Também estão previstos panfletagens, encontros com agricultores familiares, caravana com candidaturas partidárias, roda de conversa e visitas a hospital e evento voltado à prevenção do câncer de mama.

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Augusto Cury (Avante)
Participa de congresso para a classe médica em Barueri (SP) e de evento do Grupo Nós, no sábado.

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Clariana Barão (DC)
No sábado, às 19h, participa da Arena Enersim, na região da Ponte Nova, em Várzea Grande, Mato Grosso.

Edmilson Costa (PCB)
No sábado, participa do grito dos Excluídos em Guarulhos (SP). No domingo, participa de caravana em Caraguatatuba e São Sebastião com as candidaturas do PCB.

Flávio Bolsonaro (PL)
No sábado, às 8h30, participa de encontro com correligionários na Praça do Forte, em Cabo Frio. Às 11h30, faz carreata em Macaé. Às 14h30, tem carreata em Campos dos Goytacazes. Às 18h, faz comício em Itaperuna. No domingo, às 10h, participa do Grande Encontro da Direita, no Jardim Paulista, em Presidente Prudente (SP). Às 14h30, estará no Encontro das Mulheres, também em Presidente Prudente (SP).

Hertz Dias (PSTU)
Em Ipojuca (PE), faz panfletagem na feira da cidade e se reúne com agricultores familiares, no sábado. À noite, participa de roda de conversa no Terreiro de São Sebastião, no bairro Jiquiá, em Recife.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
No sábado, participa de ato na Boca Maldita, em Curitiba (PR). No domingo, participa de mobilização nacional em defesa de seu projeto político. A iniciativa prevê atividades em todo o país.

Renan Santos (Missão)
No sábado, participa do 1° Congresso da Missão em Santa Catarina, em Joinville (SC)

Romeu Zema (Novo)
Em Sete Lagoas (MG), encontra mulheres amazonas que participam da cavalgada "As Independentes" em prol da prevenção do câncer de mama. Também visita o Hospital Regional da cidade.

Rui Costa Pimenta (PCO)
No sábado, às 14h, faz análise política da semana, no Centro Cultural Benjamin Péret (CCBP), em São Paulo. No domingo, às 12h, participa de sessão de autógrafos do livro Quem somos e por que lutamos , na Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

Samara Martins (UP)
Em Belo Horizonte (MG), faz panfletagem na região do Aglomerado da Serra, no sábado.

O candidato Ronaldo Caiado (PSD) está internado no Hospital Vila Nova Star, na capital paulista, tratando quadro de pneumonia.

O candidato Wilson Grassi (Democrata) não tem agenda pública de campanha.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

*Colaborou Paula Laboissière.

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