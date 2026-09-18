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Ciclista morre após ser atropelado na RS-330, em Tenente Portela

Ciclista é morador do setor de Três Soitas na Reserva Indígena do Guarita

18/09/2026 às 09h44 Atualizada em 18/09/2026 às 10h21
Por: Redação Fonte: Portela Online
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Foto: Portela Online
Foto: Portela Online

Um ciclista morreu após ser atropelado por um veículo na manhã desta sexta-feira (18), na RS-330, em Tenente Portela. O acidente ocorreu por volta das 9h, nas proximidades da Cotricampo, no trecho no sentido Tenente Portela–Miraguaí.

A vítima era moradora do setor de Três Soitas, na Reserva Indígena do Guarita, localidade para onde se dirigia no momento do acidente.

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Conforme as informações iniciais, o homem conduzia sua bicicleta pela rodovia quando foi atingido pelo veículo que transitava no sentido Tenente Portela–Miraguaí.

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Uma equipe do SAMU foi acionada e esteve no local. Os profissionais constataram que a vítima não apresentava mais sinais vitais, confirmando o óbito ainda no local.

A Brigada Militar também atendeu a ocorrência e realizou o isolamento do local, preservando a área para os trabalhos das autoridades. A Polícia Civil e o Comando Rodoviário da Brigada Militar foram acionados para o registro da ocorrência e os procedimentos necessários.

As circunstâncias e a dinâmica do atropelamento deverão ser apuradas pelas autoridades.

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