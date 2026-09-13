CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 

Um corpo carbonizado foi encontrado no interior de um veículo completamente destruído por um incêndio na manhã deste domingo, 13 de setembro de 2026, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Coronel Bicaco.

De acordo com informações apuradas pelo MB Notícias, a Brigada Militar recebeu informações de que um veículo estaria em chamas no bairro. Pela identificação da placa, se trata de um Chevrolet Celta de Cor Preta.

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Ao chegar ao local, os policiais constataram que o automóvel já havia sido completamente consumido pelo fogo. Durante a averiguação, foi localizado um corpo carbonizado no interior do veículo.

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O local foi imediatamente isolado para preservar a área até a chegada da perícia. A guarnição também fez contato com a Polícia Civil, que acionou o Instituto-Geral de Perícias (IGP) para os procedimentos necessários.

Até o momento, a vítima não foi identificada. As circunstâncias do incêndio e da morte serão investigadas pelas autoridades competentes.

Fonte/Redação: MB Notícias

Foto: Reprodução