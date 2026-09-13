Segunda, 14 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco

Tempo limpo

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,13
Euro
R$ 5,94
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Veja como foi o fim de semana dos candidatos a presidente
Geral Mega-Sena acumula para R$ 95 milhões; confira os números sorteados
Justiça PF está com celular de Vorcaro e afirma poder enviar dados a ministros
POLÍCIA CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 
Política Crise institucional prejudica debate eleitoral, avaliam entidades
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
Polícia POLÍCIA

CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 

Polícia investiga o caso

13/09/2026 às 14h08
Por: Redação
Compartilhe:
CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO 

Um corpo carbonizado foi encontrado no interior de um veículo completamente destruído por um incêndio na manhã deste domingo, 13 de setembro de 2026, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Coronel Bicaco.

De acordo com informações apuradas pelo MB Notícias, a Brigada Militar recebeu informações de que um veículo estaria em chamas no bairro. Pela identificação da placa, se trata de um Chevrolet Celta de Cor Preta.

Continua após a publicidade
Anúncio

Ao chegar ao local, os policiais constataram que o automóvel já havia sido completamente consumido pelo fogo. Durante a averiguação, foi localizado um corpo carbonizado no interior do veículo.

Continua após a publicidade
Anúncio

O local foi imediatamente isolado para preservar a área até a chegada da perícia. A guarnição também fez contato com a Polícia Civil, que acionou o Instituto-Geral de Perícias (IGP) para os procedimentos necessários.

Até o momento, a vítima não foi identificada. As circunstâncias do incêndio e da morte serão investigadas pelas autoridades competentes.

Fonte/Redação: MB Notícias
Foto: Reprodução

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
GOLPES Novo golpe altera QR Code do Pix e desvia dinheiro de compras on-line POLÍCIA Homem é preso por tráfico de drogas em Frederico Westphalen POLÍCIA Advogada suspeita de transferir vítimas de exploração sexual para outro cativeiro é presa no RS
POLICIAL PRF prende homem com cerca de 500 unidades de canetas emagrecedoras e anabolizantes em Sarandi POLÍCIA Ex-servidora do município de Vista Gaúcha é condenada por desviar dinheiro público ROUBO PRF recupera veículo roubado e prende indivíduo em Ijuí
Violência Homem é preso após roubo e tentativa de estupro contra idosa em Soledade
Tenente Portela, RS Atualizado às 00h55 - Fonte: ClimaTempo
Tempo limpo

Mín. Máx. 18°

Ter 18°C 8°C
Qua 18°C 5°C
Qui 22°C 7°C
Sex 23°C 11°C
Sáb 17°C 15°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 6 dias Tenente Portela - Nota de Falecimento
PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Há 5 dias PRF atende acidente com dois óbitos em Lagoa Vermelha
Veículo colide contra poste de energia em Tenente Portela
Há 7 dias Veículo colide contra poste de energia em Tenente Portela
Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Há 3 dias Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados