Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela

Roselaine Balz, de 24 anos foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (18), em sua residência em Tenente Portela. Conforme informações o óbito ocorreu por volta das 8h e de acordo com a Polícia Civil não haviam sinais de violência aparentes no corpo da jovem.

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As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela polícia que não descarta nenhuma possibilidade e realiza diligências e aguarda o resultado da necropsia.

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Roselaine nasceu em 15 de abril de 2002. Seu velório ocorre na Capela Funerária Engler. O sepultamento está marcado para este sábado (19), às 8h30, no Cemitério do Bairro São Francisco.