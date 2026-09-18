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Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela

Polícia investiga o caso

18/09/2026 às 13h05
Por: Redação Fonte: Portela Online
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Jovem é encontrada morta em sua residência em Tenente Portela

 

Roselaine Balz, de 24 anos foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (18), em sua residência em Tenente Portela. Conforme informações o óbito ocorreu por volta das 8h e de acordo com a Polícia Civil não haviam sinais de violência aparentes no corpo da jovem. 

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As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela polícia que não descarta nenhuma possibilidade e realiza diligências e aguarda o resultado da necropsia.

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Roselaine nasceu em 15 de abril de 2002. Seu velório ocorre na Capela Funerária Engler. O sepultamento está marcado para este sábado (19), às 8h30, no Cemitério do Bairro São Francisco.

 

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