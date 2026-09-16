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Polícia DROGAS

PRF apreende 158 quilos de maconha e prende três homens em Sarandi

Três homens foram presos na ação

16/09/2026 às 13h28
Por: Redação
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Divulgação PRF
Divulgação PRF

Na manhã desta quarta-feira (16), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 158 quilos de maconha e recuperou um carro clonado no km 136 da BR-386, em Sarandi. Na ação, três homens foram presos, incluindo a dupla que ocupava um segundo carro e atuava como batedor da carga.

Durante operação de combate ao crime, os policiais abordaram uma Fiorino que usava placas falsas de Taquaruçu do Sul/RS. No compartimento de carga, os PRFs encontraram dezenas de tabletes de maconha acondicionados dentro de  caixas de papelão. 

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O motorista, de 19 anos, natural de Esteio/RS, foi preso no local. Em verificação detalhada, constatou-se que o furgão usava placas clonadas.

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Em ação coordenada, outra equipe abordou um Gol, emplacado em Cascavel/PR, pois os policiais perceberam que o carro viajava junto com a Fiorino. O motorista, de 37 anos, natural de Planalto/PR — que já possui passagem por tráfico drogas —, e o passageiro, de 20 anos, natural de São Leopoldo/RS, também foram presos.

Os três envolvidos, os carros e a droga foram encaminhados à Polícia Civil para o registro da ocorrência.

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