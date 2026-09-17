Quinta, 17 de Setembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Fale conosco
16°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,12
Euro
R$ 5,88
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Internacional Sociedade pode se inscrever para integrar delegação do Brasil na COP31
Política Justiça Eleitoral rejeita cerca de 1,2 mil registros de candidatura
Justiça STJ suspende processos sobre aluguel de curta temporada em condomínios
Obituário Tenente Portela - Nota de Falecimento
Economia Ambiente de informação deve piorar no mundo, alertam especialistas
Feira Negócios Daqui
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Polícia POLÍCIA

Homem é preso com 14 armas de fogo em Coronel Bicaco

Disputa entre grupos criminosos rivais

17/09/2026 às 13h24
Por: Redação
Compartilhe:
Homem é preso com 14 armas de fogo em Coronel Bicaco

A Brigada Militar, por meio do 2º Batalhão de Polícia de Choque (2º BPChq), prendeu um homem por porte ilegal de armas de fogo de calibre e uso restrito durante a madrugada desta quinta-feira (17/9), em Campo Santo, interior de Coronel Bicaco.

A ação ocorreu após os policiais obterem informações sobre um possível atentado relacionado à disputa entre grupos criminosos rivais. Os dados foram analisados pelas equipes policiais e apresentaram convergência com informações previamente conhecidas, possibilitando uma atuação rápida e efetiva da equipe policial.

Continua após a publicidade
Anúncio

Durante a ação, foram apreendidos cinco fuzis AR-10, calibre 7,62x51 mm; seis fuzis M4, calibre 5,56x45 mm; uma espingarda calibre 12; uma espingarda calibre .36 e uma carabina calibre .22.

Continua após a publicidade
Anúncio

Também foram apreendidos 30 cartuchos calibre 12, cinco estojos calibre 12, um cartucho calibre .36, 12 estojos calibre .36, 16 cartuchos calibre .28 e dois estojos calibre .28, além de R$ 525,00 em espécie.

O homem e todo o material apreendido, foram encaminhados à policia civil para o registro da ocorrência e demais procedimentos legais e investigatórios.

Na Polícia Civil foi lavrado o auto de prisão em flagrante e será investigada a origem e possível destino dos armamentos.

Fonte: MB Notícias
Foto: Brigada Militar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
DROGAS PRF apreende 158 quilos de maconha e prende três homens em Sarandi POLÍCIA CORPO CARBONIZADO É ENCONTRADO DENTRO DE VEÍCULO  INCENDIADO EM CORONEL BICACO  GOLPES Novo golpe altera QR Code do Pix e desvia dinheiro de compras on-line
POLÍCIA Homem é preso por tráfico de drogas em Frederico Westphalen POLÍCIA Advogada suspeita de transferir vítimas de exploração sexual para outro cativeiro é presa no RS POLICIAL PRF prende homem com cerca de 500 unidades de canetas emagrecedoras e anabolizantes em Sarandi
POLÍCIA Ex-servidora do município de Vista Gaúcha é condenada por desviar dinheiro público ROUBO PRF recupera veículo roubado e prende indivíduo em Ijuí Violência Homem é preso após roubo e tentativa de estupro contra idosa em Soledade
Tenente Portela, RS Atualizado às 21h15 - Fonte: ClimaTempo
16°
Tempo nublado

Mín. Máx. 24°

Sex 22°C 12°C
Sáb 17°C 16°C
Dom 27°C 16°C
Seg 26°C 18°C
Ter 21°C 17°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Há 3 dias Acidente na BR-163 envolve veículo e carroça em Barra do Guarita
Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Há 3 dias Velório de carroceiro será nesta terça-feira em Esquina Jaboticaba
Tenente Portela - Nota de Falecimento
Há 3 horas Tenente Portela - Nota de Falecimento
Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Há 7 dias Granizo atinge Três Passos e região na noite desta quinta-feira
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados