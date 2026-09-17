Homem é preso com 14 armas de fogo em Coronel Bicaco

A Brigada Militar, por meio do 2º Batalhão de Polícia de Choque (2º BPChq), prendeu um homem por porte ilegal de armas de fogo de calibre e uso restrito durante a madrugada desta quinta-feira (17/9), em Campo Santo, interior de Coronel Bicaco.

A ação ocorreu após os policiais obterem informações sobre um possível atentado relacionado à disputa entre grupos criminosos rivais. Os dados foram analisados pelas equipes policiais e apresentaram convergência com informações previamente conhecidas, possibilitando uma atuação rápida e efetiva da equipe policial.

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Durante a ação, foram apreendidos cinco fuzis AR-10, calibre 7,62x51 mm; seis fuzis M4, calibre 5,56x45 mm; uma espingarda calibre 12; uma espingarda calibre .36 e uma carabina calibre .22.

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Também foram apreendidos 30 cartuchos calibre 12, cinco estojos calibre 12, um cartucho calibre .36, 12 estojos calibre .36, 16 cartuchos calibre .28 e dois estojos calibre .28, além de R$ 525,00 em espécie.

O homem e todo o material apreendido, foram encaminhados à policia civil para o registro da ocorrência e demais procedimentos legais e investigatórios.

Na Polícia Civil foi lavrado o auto de prisão em flagrante e será investigada a origem e possível destino dos armamentos.

Fonte: MB Notícias

Foto: Brigada Militar