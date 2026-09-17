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Fiji declara emergência nacional por HIV com 1 caso a cada 60 pessoas

Número de diagnósticos por ano no arquipélago cresceu 16 vezes

17/09/2026 às 13h10
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Vinicus Marinho/Fiocruz
© Vinicus Marinho/Fiocruz

O Ministério da Saúde de Fiji declarou emergência nacional causada pelo aumento de casos de HIV.

Dados da pasta indicam que uma em cada 60 pessoas que vivem no arquipélago tem a infecção. Há cinco anos, a proporção era de uma pessoa soropositiva a cada 167 habitantes.

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A população da ilha é estimada em menos de 1 milhão de pessoas. Ainda de acordo com a pasta, ao longo de 2025, um total de 2.106 pessoas foram diagnosticadas com HIV em Fiji – 16 vezes mais do que em 2019.

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Outro alerta trata especificamente de mulheres grávidas no país, já que duas em cada 100 gestantes vivem com HIV. Em 2025, pelo menos 59 bebês nasceram com o vírus por conta da transmissão entre mãe e filho, sendo que 18 morreram antes de completar o primeiro ano de vida.

A pasta informou que ampliou o acesso gratuito a testes para detecção do HIV, a medicamentos de prevenção para pessoas em situação de risco para a infecção, ao tratamento para quem testar positivo e a agulhas para usuários de drogas injetáveis, de forma a não propagar a transmissão.

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