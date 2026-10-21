Quinta, 22 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
18°

Chuvas esparsas

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,02
Euro
R$ 5,64
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Política Nunes Marques suspende postagens ilegais contra campanha de Lula
Política Flávio faz campanha em São Paulo; Lula teve ato em Belo Horizonte
Política TSE: informação de que 4 mil seções mudaram de lugar estava incorreta
Política Flávio Bolsonaro impõe condições para liberar sigilos
Esportes Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas anuncia finalistas entre goleiras
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
TERRA FORTE
Política Política

Pedir votos e fazer propaganda: saiba o que é proibido no dia de votar

Crime de boca de urna pode ser punido com detenção e multa

21/10/2026 às 09h57
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

Amplamente comuns durante as campanhas eleitorais, alguns comportamentos são proibidos no dia da votação. Neste domingo (25), assim como em todas as eleições, os eleitores não podem pedir votos, distribuir propaganda ou abordar eleitores para influenciar a escolha do candidato.. Essas práticas podem caracterizar o crime de boca de urna.

O que é a boca de urna?

A boca de urna ocorre quando há tentativa de convencer o eleitorado a votar em determinado candidato, partido, federação ou coligação no dia da eleição.

Continua após a publicidade
Anúncio

O que não pode:

Continua após a publicidade
Anúncio
  • distribuição de santinhos;
  • pedidos de voto;
  • formação de grupos organizados para promover candidaturas;
  • comícios e carreatas,
  • uso de alto-falantes e outras formas de propaganda eleitoral.

Até o encerramento da votação, a legislação proíbe a aglomeração de pessoas com vestuário padronizado ou portando instrumentos de propaganda, quando isso caracterizar manifestação coletiva.

A manifestação individual e silenciosa do eleitor sobre a sua preferência política é liberada.

Ou seja: é permitido votar com itens como bandeiras, broches e adesivos, desde que não haja manifestação coletiva.

E nas redes sociais?

No ambiente digital, a lei considera crime a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos no dia da eleição, por parte dos candidatos. Conteúdos publicados anteriormente, no entanto, podem permanecer disponíveis.

Qual é a punição?

Quem for pego fazendo boca de urna pode ser punido com detenção de 6 meses a 1 ano, com a possibilidade de substituição pela prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de pagamento de multa.

Como denunciar?

As irregularidades relacionadas à propaganda eleitoral podem ser comunicadas pelo Pardal, aplicativo da Justiça Eleitoral. A ferramenta permite o envio de denúncias pelo celular, com informação sobre o local, fotos, vídeos e áudios que ajudem na análise da ocorrência.

O aplicativo está disponível gratuitamente nas lojas Google Play e App Store .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Política Nunes Marques suspende postagens ilegais contra campanha de Lula Política Flávio faz campanha em São Paulo; Lula teve ato em Belo Horizonte Política TSE: informação de que 4 mil seções mudaram de lugar estava incorreta
Política Flávio Bolsonaro impõe condições para liberar sigilos Política ONU aponta falta de isenção da Meta em eleição brasileira Política Governo envia ao Congresso proposta de tarifa zero no transporte
Política TSE estuda desativar canais políticos no WhatsApp 48h antes da eleição Política Movimento Vovó Vota defende consciência cidadã contra abstenção Política Defesa Civil recebe R$ 300 milhões em crédito extraordinário
Tenente Portela, RS Atualizado às 23h15 - Fonte: ClimaTempo
18°
Chuvas esparsas

Mín. 15° Máx. 20°

Sex 20°C 15°C
Sáb 21°C 16°C
Dom 19°C 18°C
Seg 18°C 12°C
Ter 17°C 10°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Homem e mulher são presos por suspeita de homicídio em Três Passos
Há 3 dias Homem e mulher são presos por suspeita de homicídio em Três Passos
Ação solidária mobiliza estudantes em Tenente Portela
Há 4 dias Ação solidária mobiliza estudantes em Tenente Portela
Em sabatina, Flávio não explica propostas e faz acusações sem provas
Há 5 dias Em sabatina, Flávio não explica propostas e faz acusações sem provas
Imprensa estrangeira vê vitória de Lula em aprovação do fim da 6x1
Há 6 dias Imprensa estrangeira vê vitória de Lula em aprovação do fim da 6x1
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados