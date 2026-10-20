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Confira a agenda dos presidenciáveis nesta terça-feira (20)

Flávio Bolsonaro não tem agenda pública; Lula estará no Nordeste

20/10/2026 às 10h34
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte EBC
© Arte EBC

Confira a agenda dos candidatos à Presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais nesta terça-feira (20).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Pela manhã, participa de ato politico em São Luís, no Maranhão. À tarde tem caminhada do Brasil Pronto para Mais, em Juazeiro (BA), e Petrolina (PE).

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Flávio Bolsonaro (PL)
Não tem agenda pública de campanha. Grava programa eleitoral em São Paulo e Goiânia.

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A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.

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