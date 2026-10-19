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Homem e mulher são presos por suspeita de homicídio em Três Passos

Corpo foi localizado neste domingo

19/10/2026 às 08h46 Atualizada em 19/10/2026 às 09h09
Por: Redação
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Homem e mulher são presos por suspeita de homicídio em Três Passos

 Polícia Civil prendeu preventivamente um homem e uma mulher na manhã desta segunda-feira, 19 de Outubro, em Três Passos, suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido no interior do município.

Conforme a Polícia Civil, o crime aconteceu na noite de 15 de outubro, na localidade de Lajeado Três Passos. A investigação teve início após o desaparecimento de Tiago Azevedo, de 38 anos, residente no município.

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No domingo (18), os policiais cumpriram três mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, foi localizado o corpo da vítima em uma área de mata de difícil acesso, onde teria sido ocultado após a morte, em Lajeado Três Passos.

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Segundo a investigação, a vítima foi morta com golpes de um porrete de madeira, que foi localizado e apreendido pelos policiais.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecem à disposição da Justiça.

O corpo de Tiago será velado às 15h de segunda-feira (19), no salão comunitário de Linha São João, em Palmitinho/RS. O sepultamento ocorrerá no cemitério comunitário da mesma comunidade. As informações são da Funerária Schneider.

Fonte: Polícia Civil

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