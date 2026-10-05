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Homem que matou namorada em Barra do Guarita permanece na UTI

Suspeito está sob custódia da Susepe

05/10/2026 às 17h00
Por: Redação Fonte: Portela Online
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Venezuelano acusado de matar namorada em Barra do Guarita segue internado na UTI em Tenente Portela

Segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santo Antônio (HSA), em Tenente Portela, o venezuelano de 32 anos acusado de matar a namorada em Barra do Guarita. O crime ocorreu na manhã de domingo, 4 de outubro, dia das eleições.

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Conforme apurado pelo Portela Online junto à Polícia Civil, o homem está hospitalizado desde a data do crime, quando teria tentado tirar a própria vida após desferir golpes fatais de canivete contra a mulher. Ele permanece sob custódia da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).

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Segundo o delegado de Polícia, Roberto Fagundes Audino, o homem será ouvido pela Polícia Civil assim que receber alta hospitalar e apresentar condições para prestar depoimento. Posteriormente, deverá ser encaminhado ao presídio, uma vez que o Poder Judiciário decretou sua prisão preventiva.

O crime aconteceu na manhã de domingo, após uma discussão entre o casal. De acordo com as informações apuradas, a mulher saiu correndo e foi perseguida pelo namorado, que a esfaqueou. O homem reside em Itapiranga, Santa Catarina, e frequentava a casa da namorada, em Barra do Guarita.

A vítima foi identificada pela Polícia como Noraysis El Carmen Planche, de 36 anos, também de origem venezuelana.

Após o ataque, o homem tentou cortar o próprio pescoço. A Brigada Militar interveio e, com o uso de armamento não letal, conseguiu impedir a tentativa. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, onde permanece internado.

Fonte: Portela Online

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