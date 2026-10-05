Governo do Estado cria programa de espaços de lazer e convivência para crianças e famílias em empreendimentos habitacionais

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), anunciou, na quinta-feira (1º/10), a implantação do Brinca RS, novo programa destinado à criação de espaços recreativos, lúdicos e de convivência no entorno de empreendimentos habitacionais estaduais. Muçum e Bom Retiro do Sul são os primeiros municípios a integrar a iniciativa, por meio da assinatura de Termo de Cooperação. Os espaços serão implantados junto a empreendimentos do A Casa é Sua – Calamidade, modalidade criada pelo Estado para atender famílias atingidas por situações de calamidade pública.

Em Muçum, serão investidos R$ 120 mil na implantação de um playground de 75 metros quadrados no Loteamento Renascer. O espaço contará com três brinquedos, iluminação, mobiliário urbano, pavimentação, paisagismo e piso modular colorido.

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Já em Bom Retiro do Sul, o investimento será de R$ 308 mil para a construção de um playground de 220 metros quadrados no Loteamento Jardim Esperança. A estrutura terá seis brinquedos, além de iluminação, mobiliário urbano, pavimentação, paisagismo e demais itens de urbanização. As dimensões dos espaços são definidas conforme as áreas disponibilizadas pelos municípios.

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Para o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Bruno Silveira, o programa amplia o olhar do Estado sobre a política habitacional, ao associar a entrega da moradia à qualificação dos espaços coletivos. “A entrega de uma moradia representa um novo começo para as famílias, mas a construção de uma comunidade vai além da casa. É preciso também qualificar os espaços de convivência, criando ambientes onde crianças e famílias possam se encontrar, brincar e fortalecer seus vínculos”, afirmou o secretário.

A implantação do Brinca RS está vinculada ao A Casa é Sua – Calamidade. Dessa forma, nesta etapa, os equipamentos serão instalados em empreendimentos habitacionais contemplados pela modalidade. A contratação das empresas responsáveis pela execução das estruturas será realizada por meio de ata de registro de preços disponibilizada pelo Estado.

Com a iniciativa, a política habitacional do Estado passa a incorporar também a qualificação dos espaços de uso coletivo

Brinca RS

Desenvolvido pela Sehab, o Brinca RS tem como objetivo qualificar áreas públicas localizadas no entorno de empreendimentos habitacionais estaduais, oferecendo espaços adequados para o lazer, a convivência e o desenvolvimento infantil. Além dos playgrounds e equipamentos recreativos, os projetos podem contemplar iluminação, mobiliário urbano, pavimentação, paisagismo e outros elementos de urbanização. A proposta é integrar os espaços de lazer ao cotidiano das comunidades, proporcionando ambientes seguros, acessíveis e acolhedores para crianças e famílias.

Com a iniciativa, a política habitacional do Estado passa a incorporar também a qualificação dos espaços de uso coletivo, contribuindo para fortalecer a convivência comunitária e o sentimento de pertencimento das famílias aos novos territórios.

Texto: Ascom Sehab

Edição: Secom