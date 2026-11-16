A Sicredi Raízes RS/SC/MG realizou, no dia 12 de novembro, um Encontro de Relacionamento e Comunicação com profissionais da imprensa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O evento aconteceu na Sede Administrativa da cooperativa, em Três Passos/RS, com o objetivo de fortalecer o relacionamento com os veículos de comunicação, promover a troca de experiências e estreitar os laços com os profissionais que ajudam a contar as histórias da cooperativa e das comunidades onde está presente.



A programação iniciou com o “Momento Raízes”, conduzido pelo diretor executivo, Marcelo Altíssimo, e pela gerente de Relacionamento, Josy Mankowski. O momento proporcionou um espaço de diálogo e aproximação, além de apresentar um pouco mais sobre a atuação e os diferenciais da cooperativa.



Para o diretor executivo, Marcelo Altíssimo, a proximidade com os profissionais da imprensa é fundamental para fortalecer a comunicação e ampliar o alcance das iniciativas da cooperativa. “Acreditamos na força das relações e na importância de construir conexões baseadas na confiança e na transparência. Os veículos de comunicação têm um papel importante em compartilhar nossas iniciativas e levar informação às comunidades. Por isso, esse encontro é uma oportunidade de estarmos mais próximos, trocar experiências e fortalecer essa parceria”, destaca.

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Na sequência, os participantes acompanharam a palestra “Comunicação que conecta: clareza, confiança e convencimento”, conduzida pela jornalista e criadora de conteúdo digital Carla Fachim. Com mais de 25 anos de experiência na RBS TV, a profissional compartilhou sua trajetória e trouxe reflexões sobre os desafios da comunicação, a construção de confiança e a importância de estabelecer conexões verdadeiras com os diferentes públicos.



Com o mote “Quem conta nossa história tem com quem contar”, o encontro reforçou o compromisso da cooperativa com a proximidade, o diálogo e a construção de relacionamentos duradouros. A iniciativa também evidencia o reconhecimento ao papel dos profissionais da imprensa na divulgação de informações e histórias que contribuem para o desenvolvimento das comunidades.



Ao promover momentos como esse, a Sicredi Raízes fortalece sua conexão com os veículos de comunicação e reafirma a importância de construir, juntos, relações de confiança e cooperação.