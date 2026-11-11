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Bolão de Iturama (MG) leva R$ 3,2 milhões na Mega-Sena

Números sorteados foram: 06 - 14 - 22 - 30 - 31 - 37

11/11/2026 às 01h03
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Marcello Casal Jr./Agência Brasil
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma aposta de Iturama (MG) acertou as seis dezenas do Concurso 3.084 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (10). O bolão, de 15 cotas apostou sete dezenas e receberá o total de R$ 3.287.949,90.

Os números sorteados são: 06 - 14 - 22 - 30 - 31 - 37

  • 29 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 28.344,40 cada
  • 2.264 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 518,66 cada

Apostas

Para o próximo concurso, a estimativa de prêmio é de R$ 20 milhões. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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