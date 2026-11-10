Terça, 10 de Novembro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
14°

Tempo nublado

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,51
Euro
R$ 6,19
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira
Educação Enem 2026: saiba quem tem direito à reaplicação do exame
Geral Classe C: número de famílias sem dinheiro guardado cai de 61% para 29%
Geral Correios: campanha já recebeu mais de 100 mil cartas para o papai noel
Saúde Nível de conhecimento e prevenção ao câncer de próstata cai no Brasil
TERRA FORTE
Sicredi Raízes
Geral Geral

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta terça-feira

Apostas podem ser feitas até às 20h

10/11/2026 às 07h46
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (10) prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. As seis dezenas do concurso 3.084 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 22 - 25 - 29 - 37 - 46 - 54 e uma aposta de Goiânia acertou as seis dezenas e levou o prêmio de R$ R$ 59.526.903,72.

Continua após a publicidade
Anúncio

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Geral Classe C: número de famílias sem dinheiro guardado cai de 61% para 29% Geral Correios: campanha já recebeu mais de 100 mil cartas para o papai noel Geral Aposta de Goiânia leva prêmio da Mega-Sena; veja dezenas sorteadas
Geral Frente fria provoca queda de temperatura e risco de tempestades Geral Rio de Janeiro registra chuva intensa e rajadas de vento Geral Moradores do campo receberão moradias do Minha Casa, Minha Vida
Geral Equipe da Agência Brasil vence Seleção Petrobras de Jornalismo Geral Operação contra fraudes faz 34 prisões em dez estados e no DF Geral Receita apreende brinquedos falsificados da Lego no Porto do Rio
Tenente Portela, RS Atualizado às 01h16 - Fonte: ClimaTempo
14°
Tempo nublado

Mín. 12° Máx. 25°

Qua 26°C 14°C
Qui °C °C
Sex °C °C
Sáb °C °C
Dom °C °C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Temporal atinge Tenente Portela e região, provoca destelhamentos e deixa municípios sem energia elétrica
Há 5 dias Temporal atinge Tenente Portela e região, provoca destelhamentos e deixa municípios sem energia elétrica
Programação da Feira Negócios Daqui
Há 4 dias Programação da Feira Negócios Daqui
SUS e Einstein desenvolvem IA para identificação de doenças de pele
Há 5 dias SUS e Einstein desenvolvem IA para identificação de doenças de pele
Enem 2026: MEC garante segurança da prova e mantém regras da redação
Há 6 dias Enem 2026: MEC garante segurança da prova e mantém regras da redação
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados