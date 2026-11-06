Programação da Feira Negócios Daqui

Chuvas esparsas
Tenente Portela, RS
5ª Feira Negócios Daqui – Programação completa
? Tenente Portela/RS | 6, 7 e 8 de novembro
SEXTA-FEIRA – 06/11
10h – Abertura dos pavilhões
13h30 – Baile da Melhor Idade
14h – Assembleia da Amuceleiro (Centro Cultural)
17h – Abertura oficial da feira
21h – Fechamento dos pavilhões
21h30 – Show Willian Netto
23h30 – Show Talagaço
SÁBADO – 07/11
10h – Abertura dos pavilhões
14h – Festival Danças Daqui
17h – Desfile de Moda
21h – Fechamento dos pavilhões
21h30 – Show Banda Passarela
23h30 – Show Jeann & Julio
DOMINGO – 08/11
10h – Abertura dos pavilhões
14h – 3º Cão Curso
16h – Show Grupo Desapego
18h – Fechamento dos pavilhões
20h – Encerramento da feira
? Todos os shows são gratuitos!
Mín. 15° Máx. 21°