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Programação da Feira Negócios Daqui

Confira a programação

06/11/2026 às 11h38
Por: Redação
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Programação da Feira Negócios Daqui

5ª Feira Negócios Daqui – Programação completa
? Tenente Portela/RS | 6, 7 e 8 de novembro
SEXTA-FEIRA – 06/11
10h – Abertura dos pavilhões
13h30 – Baile da Melhor Idade
14h – Assembleia da Amuceleiro (Centro Cultural)
17h – Abertura oficial da feira
21h – Fechamento dos pavilhões
21h30 – Show Willian Netto
23h30 – Show Talagaço
SÁBADO – 07/11
10h – Abertura dos pavilhões
14h – Festival Danças Daqui
17h – Desfile de Moda
21h – Fechamento dos pavilhões
21h30 – Show Banda Passarela
23h30 – Show Jeann & Julio
DOMINGO – 08/11
10h – Abertura dos pavilhões
14h – 3º Cão Curso
16h – Show Grupo Desapego
18h – Fechamento dos pavilhões
20h – Encerramento da feira
? Todos os shows são gratuitos!

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