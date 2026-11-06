Programação da Feira Negócios Daqui

5ª Feira Negócios Daqui – Programação completa

? Tenente Portela/RS | 6, 7 e 8 de novembro

SEXTA-FEIRA – 06/11

10h – Abertura dos pavilhões

13h30 – Baile da Melhor Idade

14h – Assembleia da Amuceleiro (Centro Cultural)

17h – Abertura oficial da feira

21h – Fechamento dos pavilhões

21h30 – Show Willian Netto

23h30 – Show Talagaço

SÁBADO – 07/11

10h – Abertura dos pavilhões

14h – Festival Danças Daqui

17h – Desfile de Moda

21h – Fechamento dos pavilhões

21h30 – Show Banda Passarela

23h30 – Show Jeann & Julio

DOMINGO – 08/11

10h – Abertura dos pavilhões

14h – 3º Cão Curso

16h – Show Grupo Desapego

18h – Fechamento dos pavilhões

20h – Encerramento da feira

? Todos os shows são gratuitos!