Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de novembro de 2026

Iniciamos esta edição do Hoje é Dia com a campanha mais importante do mês: o Novembro Azul , de conscientização para o combate ao câncer de próstata. A doença é o tipo de tumor mais frequente entre homens no Brasil (excluindo o câncer de pele não melanoma), com estimativas de 77.920 novos casos por ano para o triênio de 2026 a 2028, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Os veículos da Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ) sempre deram grande destaque à mobilização.

A Agência Brasil , inclusive, publicou uma matéria em 2023 mostrando que a campanha deve alcançar todas as pessoas que podem ser acometidas pela doença, o que inclui as mulheres transexuais e travestis. O Revista Rio , da Rádio Nacional , mostrou em 2025 que o preconceito ainda é um vilão no enfrentamento à doença. O Novembro Azul também recebeu grande destaque da TV Brasil , em edição do Repórter São Paulo de 2022.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Logo no começo do mês temos o Dia de Finados , data dedicada a homenagear a memória dos entes queridos que faleceram. O Repórter Brasil , da TV Brasil , explicou em 2012 como a data surgiu. Em 2016, o Repórter DF , também da TV Brasil , mostrou como a tradição de visitar os cemitérios é ligada principalmente ao catolicismo. O Tarde Nacional , da Rádio Nacional , em 2022, entrevistou uma psicóloga sobre qual é o melhor comportamento e o que dizer ou não para uma pessoa enlutada. Escute:

O Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito é uma data móvel, que sempre acontece no terceiro domingo de novembro. Este ano, cai no dia 15 deste mês. A efeméride, criada em 1993 pela instituição britânica RoadPeace, tem por objetivo homenagear as pessoas que morreram ou ficaram feridas no trânsito, apoiar familiares e amigos, e agradecer o trabalho das equipes de resgate e emergência. O Brasil oficializou a data este ano, como mostra esta reportagem da Agência Brasil . Já o Revista Brasil , programa da Rádio Nacional , em edição de 2022 mostrou que o cansaço é um dos principais motivos para que ocorram acidentes no trânsito, principalmente em rodovias.

Direitos humanos

O Dia da Favela é comemorado em 4 de novembro. Nesta data, em 1900, foi documentada a primeira referência da história brasileira sobre favelas, sendo o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, a primeira comunidade a receber essa denominação. Do final do século passado para cá, movimentos da sociedade civil e políticas públicas têm mostrado a importância de dar aos moradores dessas comunidades condições dignas para viver. O Dia da Favela foi destaque de vários veículos da EBC, como nesta reportagem de 2022 da Agência Brasil ; desta edição do Repórter Brasil Tarde , exibida na TV Brasil em 2021; e desta edição do programa Tarde Nacional , da Rádio Nacional , também de 2021.

Os conselheiros tutelares são responsáveis por zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes sempre que eles forem ameaçados ou violados. Falamos aqui de negligência ou abandono, privação da educação, violência, entre outros crimes. Por isso eles são homenageados em 18 de novembro, no Dia Nacional do Conselheiro Tutelar .

O Tarde Nacional , veiculado pela Rádio Nacional da Amazônia , em 2023 explicou qual é o papel desses atores sociais. No mesmo ano, a Agência Brasil trouxe entrevista com representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), que afirmou que o trabalho dos conselheiros pode ser diferença entre a vida e a morte de uma criança ou adolescente. E a TV Brasil explicou, no jornal Repórter Brasil qual a função e o objetivo dos conselhos tutelares, em edição de 2012.

O Dia da Consciência Negra , celebrado em 20 de novembro, foi criado para marcar a história da população negra, especialmente sua resistência à escravidão, e para promover a reflexão sobre o racismo e a desigualdade racial. A escolha da data está ligada a Zumbi dos Palmares, que morreu em 20 de novembro de 1695.

A Radioagência Nacional deu destaque à efeméride nesta reportagem de 2025. Já Agência Brasil trouxe dois grandes alertas, também em 2025. Nesta reportagem , destaca levantamento que mostra que o ambiente de trabalho concentra 30% dos casos de racismo no país. E nesta outra matéria revela que 52,2% dos brasileiros pretos e pardos não sabem quais caminhos seguir para denunciar casos de racismo ou injúria racial. A TV Brasil deu espaço à defesa dos direitos dessas pessoas no jornal Brasil em Dia , em edição de 2020.

Em 25 de novembro temos o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres , data ratificada pela ONU em 1999. A Rádio Nacional abordou o tema com propriedade em 2024, falando sobre a efeméride em si nesta edição do programa Viva Maria , e sobre os tipos de medidas protetivas, nesta edição do Tarde Nacional .

A Radioagência Nacional destacou pesquisa que mostra que oito em cada dez brasileiras dizem ter sofrido algum tipo de violência, nesta reportagem publicada este ano. E o Repórter Brasil , da TV Brasil , mostrou como funciona a espiral da violência de gênero, alertando que três mulheres morrem por dia, vítimas de feminicídio no Brasil, em edição de 2022.

Ainda na seara dos direitos humanos, o Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas foi fixado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2 de novembro. Sobre a temática, a Agência Brasil noticiou, em duas reportagens, mecanismos de combate a esses delitos.

Nesta matéria, do ano passado , aborda a criação do Observatório da Violência Contra Jornalistas. E nesta reportagem, deste ano , destaca a criação do Protocolo Nacional de Investigação de Crimes contra Jornalistas e Comunicadores Sociais. Já a Radioagência Nacional abordou o tema sob a ótica das agressões contra mulheres jornalistas.

Liberdade religiosa

O Dia do Evangélico , celebrado em 30 de novembro em todo o país, foi criado por lei em 2010, mas não é um feriado nacional. A Agência Brasil destacou a efeméride em 2025, mostrando que os evangélicos já compõem 26,9% dos brasileiros. Ou seja, mais de um quarto da população. Esta outra reportagem da Agência , de 2023, revela que os crentes são predominantemente negros (43% pardos e 16% pretos) e tendem a ser mais jovens do que os católicos (62% dos evangélicos têm menos de 45 anos). Os dados são do Censo 2022 do IBGE. O crescimento dessa denominação religiosa também foi tema do programa Caminhos da Reportagem , que a TV Brasil exibiu em 2025.

Quem nos deixou em novembro

No dia 5 de novembro faz cinco anos desde a morte da cantora, compositora e instrumentista Marília Mendonça . Natural da cidade goiana de Cristianópolis, ela começou a se destacar como compositora aos 12 anos de idade. O sucesso veio em 2015, aos 20 anos, quando a artista gravou o primeiro DVD. Marília ganhou então o título de “Rainha da Sofrência”. A artista morreu em 2021, após o avião de pequeno porte em que estava cair na zona rural de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. A morte provocou comoção nacional e foi destaque da Agência Brasil , na Radioagência Nacional , e do Repórter Brasil , da TV Brasil . Marília também foi homenageada nesta edição do Viva Maria , veiculado na Rádio Nacional .

Há 35 anos, no dia 25 de novembro de 1991, perdemos Freddie Mercury , cantor, pianista e compositor. Conhecido como uma das vozes mais poderosas do pop rock, o fundador da icônica banda britânica Queen (em 1971) surpreendeu os críticos com um rock progressivo, cheio de nuances e experiências. Clássicos como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, e “I Want to Break Free” embalam gerações até hoje.

Freddie perdeu a batalha contra o vírus da Aids com apenas 45 anos de idade. Sua morte foi lembrada nesta edição de 2017 do História Hoje , da Rádio Nacional , e nesta reportagem de 2021 da Agência Brasil . O Momento Três , da Rádio Nacional , o homenageou em 2017, e o Fique Ligado , da TV Brasil , falou sobre sua extraordinária capacidade vocal, em edição exibida em 2020.

Finalizando esta edição do Hoje é Dia , falando de outra lenda da música: o inglês George Harrison . O dia 29 de novembro marca os 25 anos da morte do guitarrista dos Beatles, que também era cantor, compositor e produtor. O músico recebeu diversas homenagens da Rádio Nacional .

O programa Templo do Rock , em edição de 2022, recordou o som da banda Traveling Wilburys, antigo grupo fundado por George Harrison. O História Hoje , no mesmo ano, lembrou o último show de George, realizado em 1992, mais de duas décadas após deixar os Beatles. E o Alma Blues falou sobre sua vida e obra em 2021, por ocasião dos 20 anos de sua morte.

*Confira a lista completa de efemérides de Novembro de 2026