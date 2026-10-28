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Polícia Civil prende quatro pessoas durante operação em Tenente Portela

Prisões ocorreram por tráfico de drogas

28/10/2026 às 17h20 Atualizada em 28/10/2026 às 17h31
Por: Redação Fonte: Portela Online
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Foto: Divulgação Polícia
Foto: Divulgação Polícia

A Polícia Civil de Tenente Portela deflagrou, na tarde desta quarta-feira, 28 de outubro de 2026, uma operação policial que resultou na prisão por tráfico de drogas de quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher.

Durante a ação, realizada com o apoio da Brigada Militar, foram apreendidos diversos pinos de cocaína, máquinas de cartão, uma balança de precisão, um aparelho celular e dinheiro. Uma munição calibre 38 foi apreendida.

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Após a operação, os quatro presos foram ouvidos nà Delegacia de Polícia para os procedimentos legais e, posteriormente serão conduzidos ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerão à disposição da Justiça.

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A operação que se estendeu por 30 dias integra as ações das forças de segurança no combate à criminalidade no município.

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