Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita

Na tarde desta sexta-feira (23/10), a Brigada Militar de Barra do Guarita, durante a Operação Cerco Fechado, prendeu uma mulher por tráfico de drogas.

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Durante a ação, foram apreendidas 10 porções grandes de crack, uma quantia em dinheiro e um telefone celular.

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A mulher foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e demais providências.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º BPM.

✍️ Comunicação Social 7º BPM