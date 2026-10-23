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Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita

Operação Cerco Fechado da Brigada Militar

23/10/2026 às 19h32
Por: Redação
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Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita

 

Na tarde desta sexta-feira (23/10), a Brigada Militar de Barra do Guarita, durante a Operação Cerco Fechado, prendeu uma mulher por tráfico de drogas. 

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Durante a ação, foram apreendidas 10 porções grandes de crack, uma quantia em dinheiro e um telefone celular.

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A mulher foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e demais providências.

A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º BPM. 

✍️ Comunicação Social 7º BPM

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