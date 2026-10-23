Brigada Militar prende mulher por tráfico de drogas em Barra do Guarita

Chuva
Tenente Portela, RS
Na tarde desta sexta-feira (23/10), a Brigada Militar de Barra do Guarita, durante a Operação Cerco Fechado, prendeu uma mulher por tráfico de drogas.
Durante a ação, foram apreendidas 10 porções grandes de crack, uma quantia em dinheiro e um telefone celular.
A mulher foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e demais providências.
A ocorrência foi atendida por policiais militares da Força Tática do 7º BPM.
✍️ Comunicação Social 7º BPM
Mín. 18° Máx. 21°