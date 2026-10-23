POLÍCIA CIVIL ALERTA PARA GOLPE ENVOLVENDO FALSA OFERTA DE EMPREGO EM CRISSIUMAL

A Polícia Civil alerta a população de Crissiumal e região sobre um golpe envolvendo falsa oferta de emprego para motorista, supostamente vinculado à empresa CIAPETRO, com sede na cidade de Esteio/RS.



Conforme ocorrência registrada na Delegacia de Polícia de Crissiumal, duas pessoas foram vítimas do golpe após visualizarem anúncios de vagas de emprego divulgados pelo SINE do município e pela imprensa local.



Os candidatos entraram em contato com uma pessoa que seria responsável pela seleção, a qual solicitou o pagamento de R$ 650,00, por meio de duas transferências via PIX, sob a justificativa de custear a atualização de cursos necessários para o transporte de cargas perigosas.

Continua após a publicidade



Após realizarem os pagamentos, as vítimas foram induzidas a desconfiar da situação quando novos valores foram solicitados, percebendo que se tratava de um golpe.