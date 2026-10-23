Sexta, 23 de Outubro de 2026
5599659-8668
WhatsApp 5599659-8668
Últimas notícias Editorias Vídeos Páginas Enquetes Classificados Fale conosco
17°

Chuvas esparsas

Tenente Portela, RS

Dólar
R$ 5,05
Euro
R$ 5,67
Peso Arg.
R$ 0,00
Últimas notícias
Geral Mega-Sena acumula para R$ 230 milhões; confira os números sorteados
Geral Caixa Loterias anuncia antecipação de sorteios para sábado
Esportes Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas: as 3 melhores laterais-direitas
Saúde Doença de Newcastle: protocolos sanitários são cumpridos em SC
Educação Aberta inscrição para seleção de professor elaborador do Enade 2027
TERRA FORTE
Feira Negócios Daqui
Sicredi Raízes
Geral Geral

Mega-Sena acumula para R$ 230 milhões; confira os números sorteados

Números sorteados são: 04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58

23/10/2026 às 00h34
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
Compartilhe:
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.073 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (22). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 230 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 04 - 13 - 23 - 28 - 41 - 58

Continua após a publicidade
Anúncio
  • 203 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 23.138,67 cada
  • 13.143 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 510,55 cada

Apostas

O próximo concurso acontece sábado (24), às 21h. As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do mesmo dia, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Continua após a publicidade
Anúncio

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

A Caixa Loterias anunciou a antecipação para sábado dos sorteios previstos para o domingo (25), dia do segundo turno das eleições.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Veja também
Geral Caixa Loterias anuncia antecipação de sorteios para sábado Geral Motoristas de ônibus fazem paralisação na zona sul de São Paulo Geral Mega-Sena acumula; prêmio pode chegar a R$ 185 milhões na terça-feira
Geral Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 170 milhões neste domingo Geral Do trabalho sem limite ao fim da 6x1: veja avanço da jornada no Brasil Geral Três suspeitos são mortos pela polícia militar em assalto a casa em SP
18º FEICAP 18ª FEICAP apresenta prestação de contas e registra resultado positivo Geral Parte do teto de túnel da Câmara desabou nesta quarta-feira Geral CCJ do Senado conclui votação da PEC da Segurança Pública
Tenente Portela, RS Atualizado às 04h15 - Fonte: ClimaTempo
17°
Chuvas esparsas

Mín. 17° Máx. 23°

Sáb 21°C 17°C
Dom 18°C 11°C
Seg 17°C 9°C
Ter 22°C 9°C
Qua 24°C 14°C
Posto Abegg
Horóscopo
Áries
Touro
Gêmeos
Câncer
Leão
Virgem
Libra
Escorpião
Sagitário
Capricórnio
Aquário
Peixes
Você viu?
Homem e mulher são presos por suspeita de homicídio em Três Passos
Há 4 dias Homem e mulher são presos por suspeita de homicídio em Três Passos
Identificada vítima encontrada às em açude no interior de Tenente Portela
Há 19 horas Identificada vítima encontrada às em açude no interior de Tenente Portela
Homem é encontrado morto em açude no interior de Tenente Portela
Há 21 horas Homem é encontrado morto em açude no interior de Tenente Portela
Em sabatina, Flávio não explica propostas e faz acusações sem provas
Há 6 dias Em sabatina, Flávio não explica propostas e faz acusações sem provas
Enquete
Editorias
Links
© Copyright 2026 - Portela Online - Todos os direitos reservados