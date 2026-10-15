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Geral 18º FEICAP

18ª FEICAP apresenta prestação de contas e registra resultado positivo

A edição foi marcada por um momento histórico, com entrada gratuita em todos os dias do evento pela primeira vez.

15/10/2026 às 10h38
Por: Redação
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18ª FEICAP apresenta prestação de contas e registra resultado positivo

A Feira Exposição Industrial, Comercial e Agropecuária de Três Passos (FEICAP) realizou a prestação de contas da sua 18ª edição, promovida de 16 a 21 de abril, no Parque de Exposições Egon Júlio Goelzer, em Três Passos. O evento registrou um resultado líquido positivo de R$ 134.324,62.

A apresentação dos resultados ocorreu por meio de um podcast, disponibilizado nos canais oficiais da feira no Facebook e no YouTube, no início de outubro. A iniciativa permitiu compartilhar com a comunidade os números referentes às receitas e despesas da edição, reforçando a transparência na gestão do evento.

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Conforme os dados apresentados, a 18ª FEICAP contabilizou R$ 2.765.511,68 em receitas e R$ 2.631.187,06 em despesas, alcançando o saldo positivo de R$ 134.324,62.

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A prestação de contas foi apresentada pela presidente da feira, Beatriz Vargas; pelo vice-presidente, Marcio Blatt; pelo tesoureiro, Marcos Foerch; e pelo coordenador da Comissão de Agropecuária, Kelvis Rauber. A rainha da 18ª FEICAP, Sabrina Hansen, também participou da apresentação.

Conforme o tesoureiro Marcos Foerch, o resultado positivo reflete o planejamento e o trabalho conjunto de todos os envolvidos na realização da feira. “Encerramos a 18ª FEICAP com saldo positivo, demonstrando responsabilidade e organização financeira”, destacou.

Segundo a presidente Beatriz Vargas, a edição foi marcada por um momento histórico, com entrada gratuita em todos os dias do evento pela primeira vez. “Nosso objetivo foi ampliar o acesso da comunidade à feira. Encerrar essa edição com resultado positivo é motivo de orgulho e demonstra a força do trabalho coletivo”, ressaltou.

A prestação de contas marca mais uma etapa de encerramento da 18ª FEICAP, reunindo os resultados financeiros de um evento que integra os setores comercial, industrial e agropecuário e mobiliza a comunidade regional.

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