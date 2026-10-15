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Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (15)

Flávio faz campanha em Minas Gerais; Lula tem sabatina na Globo

15/10/2026 às 09h36
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte EBC
© Arte EBC

Os candidatos à Presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda em Minas Gerais e Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (15).

Flávio Bolsonaro (PL)
Flávio Bolsonaro faz live em seu canal no YouTube às 18h e, a partir das 19h, participa do Bloquinho do 22, em Capelinha, Minas Gerais, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

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Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
À noite, após o Jornal Nacional , o candidato à reeleição participa de sabatina da TV Globo, nos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro.

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A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.

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