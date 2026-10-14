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Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (14)

Os candidatos cumprem agenda em Brasília e Porto Alegre

14/10/2026 às 09h12
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
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© Arte EBC
© Arte EBC

Os candidatos à Presidência da República que disputam o segundo turno das eleições gerais cumprem agenda em Brasília e Porto Alegre, nesta quarta-feira (14).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
À tarde, acompanhará, de forma remota, a votação no Senado da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.

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Flávio Bolsonaro (PL)
Às 15h, conversa com moradores da região de Vila Brasília (bairro Sarandi, próximo ao dique), em Porto Alegre. Às 17h, faz comício e ato de mobilização no Largo Glênio Peres (ao lado do Mercado Público), no Centro Histórico de Porto Alegre.

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A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.

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